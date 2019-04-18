Мясникович предложил создать молодежный портал стран СНГ

18 апреля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович предложил создать единый молодежный портал стран СНГ. Об этом он заявил журналистам по завершении заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств, которое прошло в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.

Важно, чтобы молодые люди владели информацией о том, что происходит в странах СНГ в молодежной среде, какие мероприятия проходят, как можно принять участие в совместных проектах и так далее, подчеркнул Михаил Мясникович. "Полагаем, надо иметь молодежный портал стран СНГ, активнее использовать социальные сети для продвижения молодежного сотрудничества. Мы договорились, что все эти вопросы будут отражены в новой Стратегии молодежного сотрудничества стран СНГ до 2030 года, проект которой сейчас готовится", - рассказал он.

Председатель Совета Республики также акцентировал внимание на мерах по поддержке талантливой молодежи. "Сегодня ведущие экономики мира, Евросоюз реализуют большие грантовые программы для того, чтобы привлекать, поддерживать и мотивировать талантливую молодежь, - сказал он. - Страны СНГ выделяют средства на молодежные проекты, но, как нам видится, работа по поддержке таких проектов реализуется недостаточно эффективно, нужно придать ей больший динамизм. Ведь для получения хороших результатов надо поддержать молодежь на старте, чтобы в дальнейшем она могла успешно реализовывать коммерческие, научные и другие проекты".

Кроме того, на пространстве Содружества больше внимания нужно уделять развитию молодежного туризма, добавил Михаил Мясникович.

Председатель Совета Республики также затронул вопросы подготовки VI Форума регионов Беларуси и России, который пройдет 16-18 июля в Санкт-Петербурге и будет посвящен сотрудничеству в гуманитарной и культурной сферах. Особое внимание будет уделено молодежному партнерству. "Сегодня с Валентиной Матвиенко мы конкретизировали этот аспект. Речь идет о том, что это будет полноценный региональный молодежный форум, рассчитанный прежде всего на студенческую молодежь. В нем также примут участие и школьники", - уточнил Михаил Мясникович.-0-