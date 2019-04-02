Мясникович: при подготовке законопроекта важно проводить комплексную оценку дополнительных документов

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При подготовке законопроекта важно проводить комплексную оценку дополнительных документов, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на открытии шестой сессии Совета Республики Национального собрания шестого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

Все большее значение приобретает взаимодействие с обществом по актуальным вопросам совершенствования законодательства, уверен Михаил Мясникович. Дополнительные возможности для этого предусматривает закон "О нормативных правовых актах": публичные обсуждения, правовой мониторинг, выездные встречи, совещания и др. Такой формат обеспечивает прямую связь с людьми, позволяет услышать, что их волнует, получить предложения с мест.

По словам председателя Совета Республики, все законопроекты следует готовить по новым канонам нормотворчества, работы прибавится. "Надо будет внимательно анализировать не только сами положения законопроекта, но изучать и сравнивать дополнительные документы к нему. Их комплексная оценка поможет грамотно спрогнозировать трансформацию общественных отношений, адекватно построить содержательную часть закона и устранить недостатки его правовых конструкций", - отметил Михаил Мясникович.

Совместно с Палатой представителей и правительством целесообразно обсудить такой подход, при котором в законах предусматриваются принципы и нормы регулирования наиболее важных отношений, а механизмы их реализации заложены в подзаконных актах, считает он. "Важно, что в законы включаются нормы, которые уже подтвердили свою эффективность и актуальность практикой применения на уровне актов главы государства или правительства. При этом парламентарии должны обеспечить контроль за развитием правовых предписаний в точном соответствии с законом. Вспомогательным инструментом осуществления такого контроля является правовой мониторинг", - сказал председатель Совета Республики. Такая тактика, с одной стороны, положительно повлияет на стабильность правовой базы, а с другой - придаст ей необходимый динамизм, позволит видеть результаты принятия нормативных правовых актов, убежден Михаил Мясникович.

Предстоит серьезная работа по дальнейшему совершенствованию законодательства. В первую очередь - это повышение эффективности государственного сектора, работающего в рыночных условиях и жесткой конкуренции на внешнем контуре. Председатель Совета Республики напомнил, что этот вопрос является одним из ключевых в текущем пятилетии.

В этом году будет вестись работа над законопроектом о несостоятельности и банкротстве и корректировкой закона о хозяйственных обществах. "Полагаю, что принятие этих законов позволит урегулировать наиболее чувствительные вопросы в работе государственных предприятий и бизнеса. В частности, будут усовершенствованы подходы к субсидиарной ответственности собственников, к корпоративному управлению, финансовому развитию хозяйственных обществ, решению проблем неплатежеспособности организаций", - отметил Михаил Мясникович. Законы нового поколения нужны и в информационной сфере. Законопроект о персональных данных предусматривает новый уровень защиты граждан от незаконного вмешательства в их личную жизнь, что является важным фактором обеспечения информационного суверенитета страны.

В целом, по словам Михаила Мясниковича, важно тщательно взвесить обоснованность каждого изменения, смоделировать различные ситуации и оценить последствия: как предлагаемая норма сработает в реальной жизни.-0-