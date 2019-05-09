Мясникович: проявление патриотизма важно и в мирное время

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. День Победы в Беларуси является главным торжеством, это праздник праздников. Такое мнение высказал журналистам председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, перед нынешним поколением стоит очень ответственная задача - передать память о событиях Великой Отечественной войны следующим поколениям белорусов. "От нас, старшего поколения, зависит, как эти символы, внимание, память о жертвах, которые понесла наша страна и все страны, которые боролись с фашизмом, мы передадим нашим детям и внукам", - отметил Михаил Мясникович.

Он подчеркнул, что послевоенное поколение проделало огромную работу по восстановлению страны и может этим по праву гордиться. "Сегодня подъем экономики и благосостояние людей - тоже непростая работа, это тоже определенная победа, - сказал спикер. - То, что отстояли наши отцы и деды, безусловно, теперь находится в надежных руках".

Очень важно, по его мнению, чтобы каждый осознавал, что проявление патриотизма возможно и в мирное время, в повседневной деятельности. "Каждый должен на своем рабочем месте (будь то в школе, вузе или непосредственно в органах управления, на промышленных предприятиях) с любовью относиться к тому делу, которому служит", - заключил Михаил Мясникович.-0-