Мясникович рассчитывает, что Россия при ограничении въезда для белорусов будет применять гибкий подход

16 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович рассчитывает, что Россия при ограничении въезда для граждан Беларуси, который она ввела из-за коронавируса, будет применять гибкий подход. Об этом он заявил журналистам по итогам состоявшегося сегодня в формате видеоконференции заседания Совета ЕЭК, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конечно, это будут гибкие подходы, насколько я информирован, - сказал Михаил Мясникович. - Невозможно одномоментно поставить глухую стену: летают самолеты, может быть, уменьшится количество рейсов. Возвращение граждан в свою страну, безусловно, на мой взгляд, будет обеспечиваться. То, что касается выезда - безусловно, будут ограничения, но эти ограничения принимаются страной въезда, а не страной выезда".

Председатель Коллегии ЕЭК отметил также, что ситуация с коронавирусом уже сказывается и на белорусско-российских торгово-экономических отношениях. "Это уже сказывается и на грузовых перевозках, и на движении товарных потоков, - подчеркнул он. - Ко всему добавились и вопросы, связанные с денежно-кредитной политикой".

"Это не столько вопросы ЕЭК, решения принимают национальные регуляторы", - добавил Михаил Мясникович.-0-