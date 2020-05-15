Мясникович считает возможным совместное создание в ЕАЭС вакцины от COVID-19

15 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович считает перспективным сотрудничество стран Евразийского экономического союза в фармацевтической сфере, в том числе по совместному созданию вакцины от COVID-19. Такое мнение он высказал сегодня, отвечая на вопросы во время международного форума "Содействуя евразийской экономической интеграции: фактор делового сотрудничества", который состоялся в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Насколько я информирован, сейчас стороны консультируются по многим вопросам и имеют хорошие заделы ученых и практиков, - сказал Михаил Мясникович. - Я еще раз проработаю этот вопрос, какие конкретно учреждения участвуют в совместных программах. У нас был подход по первой биотехнологической программе, думаю, мы вернемся к этой теме. Вопросы вакцинации очень актуальные".

Председатель Коллегии ЕЭК обратил внимание на недостаточность обеспечения рынка ЕАЭС лекарствами собственного производства. "Сегодня у нас вообще очень бедный рынок лекарств в целом. И Россия, и Беларусь, и Казахстан закупают в огромных объемах как фармацевтические субстанции, так и готовые лекарственные средства для нужд собственного рынка - для стационаров и непосредственно населения".

"Безусловно, надо выходить на очень мощную программу, возможно, даже с участием компаний из третьих стран по производству лекарств и соответствующих фармсубстанций. Научный задел есть в России, очень хороший задел и опытное производство есть в Беларуси. Мы видим нашу задачу, чтобы эту тему поднять наверх и выходить на мощную, совместную программу по производству лекарственных препаратов", - резюмировал Михаил Мясникович.-0-