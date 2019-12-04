Мясникович: важнейший приоритет для Совета Республики - работа с молодежью

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важнейшим приоритетом для Совета Республики является работа с молодежью, заявил сегодня спикер Михаил Мясникович на заключительном заседании седьмой сессии Совета Республики Национального собрания шестого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важнейший приоритет для Совета Республики - работа с молодежью. Наши усилия были направлены на развитие молодежного парламентаризма, поддержку ярких и талантливых ребят, которые стремятся быть полезными своей стране, - сказал Михаил Мясникович. - Полагаем, что седьмой созыв продолжит эту деятельность. Межпарламентская ассамблея СНГ белорусский парламентский опыт работы с молодежью рекомендовала для использования странам Содружества".

Спикер особое внимание уделил теме 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Этот праздник был и остается священным для людей всех поколений, - отметил Михаил Мясникович. - Совет Республики одобрил законопроекты, направленные на усиление борьбы с пропагандой нацизма и экстремизма, в том числе на ужесточение ответственности в этой сфере".-0-