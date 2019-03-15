Мясникович: задача молодежи - сохранять и приумножать достояние Беларуси

15 марта, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Сохранение и приумножение достояния родной Беларуси - в руках молодежи, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на вручении паспортов юным гражданам нашей страны - отличникам учебы, победителям предметных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей и спортивных состязаний, передает корреспондент БЕЛТА.
Вручение паспортов в День Конституции представителями всех ветвей власти, общественных объединений, деятелями науки и культуры, спортсменами, ветеранами войны и труда стало уже хорошей традицией. Вместе с тем сегодняшний день особый, подчеркнул председатель Совета Республики, поскольку юноши и девушки получают свой самый важный документ в год 25-летия Основного закона страны.
"Конституция сосредоточила в себе богатый исторический опыт и мудрость предыдущих поколений, закрепила правовые, политические и идеологические особенности государства и общества, четко определила государственные приоритеты национального развития, - отметил Михаил Мясникович. - За буквой Основного закона Республики Беларусь стоит человек как высшая ценность государства и общества, его права и свободы, гарантии их реализации. При этом Конституция определяет и обязанности граждан перед государством. Строгое их исполнение - главное условие процветания и стабильности нашей страны, успешного продвижения вперед".
Обращаясь к ребятам, председатель Совета Республики подчеркнул, что быть гражданином - высокая честь. Это значит быть человеком, который знает и помнит историю своей родины, соблюдает действующие законы, с уважением относится к государственным символам. Молодежь, как и все граждане Беларуси, должна нести ответственность за судьбу своей страны и делом доказывать любовь к ней, передавать будущим поколениям лучшие традиции предшествующих поколений. "Все мы знаем, что без бережного отношения к прошлому невозможно построить достойное будущее. Именно в ваших руках и силах сохранить и приумножить достояние своего народа", - сказал Михаил Мясникович. Он пожелал юным гражданам никогда не останавливаться на достигнутом, познавать и открывать для себя прекрасный и удивительный мир.-0-
Фото Геннадия Жинкова
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