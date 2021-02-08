Младенческая и материнская смертность в Беларуси в 2020 году достигли исторических минимумов

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси своих исторических минимумов достигли в 2020 году младенческая и материнская смертность. Такая информация размещена на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

Показатель младенческой смертности составил 2,6 на 1 тыс. родившихся живыми (в 2015 году - 3,0) с учетом младенцев, родившихся с экстремально низкой массой тела, материнская - 1,1 на 100 тыс. родившихся живыми, соответственно.

"Уровень младенческой смертности в республике соответствует среднему уровню стран Евросоюза. Этот показатель относится к числу ведущих индикаторов уровня жизни, а также качества работы системы здравоохранения", - отмечается в сообщении.

По показателю младенческой смертности Беларусь опережает все страны СНГ и многие развитые государства мира, включая Великобританию, Данию, Литву, Польшу, США.

Выживаемость детей с экстремально низкой массой тела на первом году жизни составляет более 80%. Первичный выход на инвалидность среди этой категории детей не превышает 17-18%.

В республике один из самых низких показателей детской смертности до 5 лет. По этому показателю Беларусь занимает 4-е место в мире и делит его с Австрией, Австралией, Бельгией, Германией, Данией, Ирландией, Португалией, Черногорией и Швейцарией.

Беларусь стала первым государством в Европе и третьим в мире (наряду с Кубой и Таиландом), где удалось сократить передачу ВИЧ от матери ребенку и врожденного сифилиса до уровня, который не представляет угрозу общественному здоровью.

Еще в 2013 году в Организации Объединенных Наций констатировали достижение Беларусью Целей в области развития Декларации тысячелетия по сокращению детской смертности, улучшению охраны материнства, борьбе с ВИЧ/СПИДом, малярией и туберкулезом.

В Беларуси более 20 лет успешно функционирует разноуровневая система охраны здоровья матери и ребенка. Законодательно закрепленный приоритет оказания медицинской помощи матерям и детям, четко выстроенная система оказания помощи, весомые меры социальной поддержки материнства и семей с детьми позволили достичь одних из лучших показателей.-0-