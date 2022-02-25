Мнение: Беларусь есть и остается страной больших возможностей

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республика Беларусь есть и остается страной больших возможностей. Такое мнение в записанном в преддверие референдума видеоролике выразил руководитель ООО "Марк Формэль" Андрей Сериков, сообщает БЕЛТА.

"Беларусь помогает медицинским учреждениям, социально незащищенным семьям, инвалидам и старикам. Мы хотим видеть сильную и процветающую страну. Мы выросли здесь и должны передать нашу страну еще лучшей, чем мы приняли ее у наших родителей. Беларусь есть и должна оставаться страной больших возможностей. Она должна быть страной, где хочется жить", - отметил Андрей Сериков.

По его словам, немалая заслуга в развитии предприятия заключается в экономической политике белорусского государства, которое способствует развитию предпринимательства.

"Наше предприятие не появилось бы, если бы не программа стимулирования развития производств в малых городах. Мы занялись нашим производством, потому что поверили в экономическую политику, порядок, стабильное и сильное законодательство. Хочется отметить и поддержку, которую оказывал производителям глава государства. Мы поверили во все это и смогли построить наше производство. Сейчас у нас 15 производственных комплексов по всей республике, где заняты более 4500 работающих. Все это стало возможно благодаря благоприятным экономическим условиям, которые были созданы в нашей стране. Чем больше открываешь для себя мир, тем больше ценишь Беларусь и белорусов. Наши люди искренние, честные, трудолюбивые и талантливые. Выйдя на зарубежные рынки, мы под другим углом смогли посмотреть на многие процессы, которые сейчас происходят", - заметил директор предприятия.

В завершение он заявил, что будущее государства зависит от каждого гражданина Республики Беларусь. "Наша Родина Беларусь - замечательная страна. У нее своя богатая, непростая история и вековые традиции. Хочется, чтобы она оставалась мирной, свободной, счастливой. Такой мы должны передать ее потомкам. Это предусмотрено в новом проекте Конституции, который вынесен на государственный референдум. Наш народ всегда славился своей мудростью, толерантностью и миролюбием. За сильную и процветающую Беларусь! В этом призыве звучит надежда на светлое будущее, которое зависит от выбора каждого человека", - заключил Андрей Сериков.-0-