Мнение: большая часть мигрантов на границе - курды, которым все время серьезно доставалось от жизни

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большая часть мигрантов, которые сейчас находятся на границе Беларуси и Польши, - это курды, которым все время серьезно доставалось от жизни. Такое мнение в эфире телепередачи "Новости 24" на телеканале СТВ высказал историк-востоковед Владимир Кошелев.

"Большая часть мигрантов, которые сейчас находятся на границе, - это курды. Курды - это самый многострадальный народ на Ближнем Востоке, может даже в большей степени, чем афганские народы. Они оказались в чрезвычайно сложной ситуации, особенно сейчас, в период сирийского кризиса, гражданской войны в Сирии. Все очень плотно переплелось, и курды оказались в эпицентре этого кризиса, принимали участие в военных действиях и вели борьбу против международного терроризма, - отметил эксперт. - Курды оказались даже не между двух огней, а сразу между несколькими огнями: собственная гражданская война в Сирии, борьба с ИГИЛ, с другой стороны - Турция, еще с одной - Иран".

Как отметил Владимир Кошелев, отличительная черта этого народа - это многострадальность. "Их столько раз уже обманывали: в Первую мировую войну - их бросили страны Антанты, хотя обещали. И после Второй мировой войны. И даже сейчас их "кинули", - подчеркнул он.

"Во время военного конфликта их использовали как инструмент против ИГИЛ. С такой точки зрения все становится на свои места: почему им помогали оружием, обмундированием и другим. И понятно, почему США поддерживали их. Когда американцы решили покончить с ИГИЛ, они использовали все возможные инструменты для борьбы с этим формированием", - рассказал Владимир Кошелев.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли Европа обеспечить всех этих беженцев жильем и работой, эксперт отметил, что если это будет выгодно Евросоюзу, - все будет. "Если правящие круги ЕС примут такое решение - могут обеспечить. Когда понадобилась мощная волна миграции из Африки, Афганистана и других стран - все было сделано в 2015 году. Буквально в считанные месяцы - 1,3 млн мигрантов. Это очень большая цифра. Порядка миллиона тогда приняла Германия. Тогда Германии это тоже не нужно было, но она приняла. Кому-то же нужно было такое", - подчеркнул Владимир Кошелев.

"Ту ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день на границе с соседним государством, я называю многоступенчатой специальной операцией по подрыву Беларуси и России, и в целом Союзного государства. Как бы они ни обвиняли нас в чем-то, это не имеет смысла. Ворота Европейского союза открыты для всех беженцев, политических и других. Они должны принимать их, рассматривать - это длительная процедура. Но ни в коем случае не встречать штыками, как они делают сейчас. И не нужно нас обвинять. Что нам в этой ситуации остается делать? После этих санкций, которые были приняты в отношении нашей страны, мы должны были стать щитом на пути нелегальной миграции? Нет. Мы должны контролировать этот процесс, чтобы люди не пострадали", - подчеркнул эксперт.-0-