Мнение: большой ошибкой является заполнение рек и озер карпом

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большой ошибкой является заполнение рек и озер карпом. Об этом журналистам рассказал заведующий сектором международного сотрудничества и сопровождения природоохранных конвенций Научно-практическо центра НАН Беларуси по биоресурсам Александр Козулин.

По словам специалиста, сегодня из-за ненадлежащего состояния водных ресурсов возникло немало проблем. "В пойме Припяти, некогда самой рыбной реки, остались лишь небольшие участки, где рыба может свободно размножаться", - отметил Александр Козулин.

По его словам, для решения этой проблемы было разработано несколько проектов. Один из них - разведение мясного скота вблизи зарастающих рек и использование местной растительности в качестве кормовой базы. К сожалению, на данный момент эта инициатива не получила дальнейшего развития.

"Еще один проект реализуется в рамках сотрудничества с глобальным экологическим фондом Wetlands", - рассказал специалист. При содействии этого фонда на Туровщину был завезен туроподобный скот, потомок тура. Эти животные успешно развиваются, размножаются и восстанавливают местную экосистему.

"Кроме того, большой ошибкой является заполнение рек и озер карпом. Наполнение озера этой рыбой в течение десяти лет приводит к полному нарушению экосистемы. Поэтому сейчас мы разрабатываем новый проект глобального экологического фонда, чтобы восстановить нерестилища рыбы", - подытожил специалист.

2 февраля во всем мире отмечается Всемирный день водно-болотных угодий. К этому событию была приурочена конференция в пресс-центре Дома прессы.-0-