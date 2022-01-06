Мнение: борьба идет уже за умы детей, и здесь мы никоим образом не должны проиграть

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейчас борьба идет уже за умы детей, и здесь мы никоим образом не должны проиграть, заявил в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович.

"В целом историческая память любого народа, как из кирпичиков или мозаики, складывается из осознания истории своей семьи, своего рода, населенного пункта, где ты родился либо проживаешь. В комплексе это выстраивается в знание истории своей страны. Поэтому все начинается в семье, с детского возраста. И очень важно, чтобы семейные традиции, сохранение памяти о предках присутствовали на семейном уровне. Дальше, безусловно, это система образования, начиная не только со школы, но и с детского сада, где уже в формате каких-то игр должны закладываться наши культурные традиции, мировосприятие. Естественно, какие-то исторические моменты, знаковые для нашего народа, государственности, тоже должны присутствовать", - сказал Вячеслав Данилович.

Ректор подчеркнул, что должна быть непрерывная цепочка образования, которая корнями входит в семью и врастает дальше во взрослую жизнь на разных уровнях: школа, средние специальные и высшие учебные заведения. "К сожалению, сейчас борьба идет уже за детей, - отметил он. - Дети - будущее страны, и тот, кто навязал в детском возрасте какие-то определенные стереотипы, кому-то выгодные, считается, что выиграл будущее этой страны. Потому что это поколение рано или поздно будет определять дальнейшее направление развития общества, государства. И здесь мы никоим образом не должны проиграть. Это недопустимо. Это вопрос жизни, существования либо не существования нашего народа, нашей государственности".

По его словам, необходимо с раннего возраста закладывать любовь к предкам, к своей культуре, традициям. "И тогда мы выработаем этот коллективный иммунитет против искажений, фальсификаций, внедрения чуждых нашему менталитету каких-то ценностей, псевдоценностей, даже скажем так. Только таким путем мы можем двигаться. И здесь очень важно взаимодействие семьи, системы образования, государственных органов, научных общественных организаций и, конечно же, средств массовой информации. В комплексе, сообща мы должны работать на сохранение исторической памяти", - добавил он.-0-