Мнение: для белорусов референдум - сегодня самое главное событие

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для белорусов референдум - сегодня самое главное событие. Об этом заявил журналистам председатель Белорусского общественного объединения ветеранов Иван Гордейчик, передает корреспондент БЕЛТА.
"Для всего народа сегодня самое главное событие. Я вчера проезжал по некоторым участкам, смотрел - люди идут", - сказал Иван Гордейчик.
По его словам, люди настроены позитивно. "Большинство людей, с кем я общаюсь, считают эти изменения необходимыми. И СМИ объективно оценивают ту обстановку, которая складывается", - дополнил Иван Гордейчик.
В Беларуси сегодня открыты 5510 участков по голосованию на референдуме, в том числе в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, и 12 в воинских частях.
Участки для голосования будут открыты до 20.00.-0-