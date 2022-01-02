Мнение: для будущего Беларуси в проекте Конституции закреплен долг гражданина перед Родиной и павшими в ВОВ

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гарант сохранения будущего страны - закрепление в проекте Конституции долга каждого гражданина перед Родиной как сыновнего, а также сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился председатель Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров.

Он был одним из тех, кто в составе Конституционной комиссии вырабатывал предложения по изменению Основного закона, что было непросто - по некоторым позициям обсуждения превращались в жаркие дебаты. Но все предложения, которые вынесены на обсуждение белорусов, представляют собой консолидированную позицию, единство мнений.

Особое место в проекте отведено теме патриотизма. В том числе прописано, что "проявление патриотизма, сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа являются долгом гражданина Республики Беларусь".

"Любая страна желает видеть граждан, душой привязанных к своей земле, на которой они живут, их желание сделать жизнь на этой земле лучше. Патриотизм - это любовь и преданность своей стране", - так расшифровал для себя это понятие Андрей Бугров.

Он отметил: долг гражданина перед своей страной может ассоциироваться с сыновним долгом, то есть долгом по отношению к Родине как к своей матери. И считает, что слова "долг", "честь" и "патриотизм" должны впитываться с молоком матери.

"К большому сожалению, порой наши соседи из стран Европы, США пытаются подменить истинные идеи добра, национального единства, любви к Родине, народу и семье, делая это культом силы, зла, вседозволенности, лжи. Мне очень хочется процитировать слова писателя Алексея Толстого, который отмечал: "Патриотизм - это не значит только любовь к своей Родине. Это гораздо больше. Это сознание своей неотъемлемости от Родины и неотъемлемое переживание с ней ее счастливых переживаний и несчастных дней", - добавил депутат.

Он также приветствует закрепление в проекте статуса Всебелорусского народного собрания. Андрей Бугров уверен, ВНС - наивысшая форма народовластия, которую необходимо закрепить в Конституции. "Это нововведение позволит в очередной раз, продемонстрировать всему миру, что власть в нашей стране действительно принадлежит народу, а Конституция является одной из самых демократических в мире", - подчеркнул глава Мингорсовета.

Как внуку ветерана Великой Отечественной войны, ему очень близки нововведения, касающиеся закрепления на конституционном уровне защиты исторической правды. "Мой дед был боевым летчиком, моя семья пострадала от фашизма, как и у многих жителей нашей страны в годы войны. Это наш гражданский долг перед павшими - отстоять изменения в Конституцию. Сохранив память об исторической правде, мы сохраним себя и будущее своих детей", - заключил Андрей Бугров.-0-