Мнение: досрочное голосование дает возможность гражданам комфортно сделать выбор

21 февраля, Мозырский район /Корр. БЕЛТА/. Досрочное голосование дает возможность участникам электоральной кампании комфортно сделать свой выбор, сообщила журналистам председатель участковой комиссии по референдуму участка для голосования №43 в Мозыре Олеся Мартинович, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По словам Олеси Мартинович, на участке идут финальные приготовления к референдуму. 22 февраля, как и планировалось, начнется досрочное голосование. "До 26 февраля каждый человек может прийти и с 10.00 до 12.00, а также с 16.00 до 19.00 проголосовать. Досрочное голосование дает возможность гражданам комфортно сделать свой выбор, ведь бывают разные жизненные ситуации", - подчеркнула она.

В настоящий момент уточняются списки избирателей. За участком закреплено около 3 тыс. человек. "Микрорайон молодой, основная часть - молодые и многодетные семьи. Как показывает практика электоральных кампаний прошлых лет, на участке высокая явка. Граждане активно высказывают свою позицию: и молодые мозыряне, и горожане пожилого возраста. Около 100 человек примут участие в электоральной кампании впервые. Для них будут подготовлены специальные сувениры", - пояснила Олеся Мартинович.

Освежить в памяти или уточнить какие-либо предлагаемые изменения и дополнения в Основной закон можно будет на месте. "На участке есть распечатанный проект Конституции с корректировками. Все предусмотрено в части соблюдения санитарных норм с учетом эпидемиологической обстановки. Подготовлены антисептические средства, при необходимости - одноразовые перчатки, защитные маски. Оформлен уголок избирателя", - резюмировала председатель участковой комиссии. В основной день референдума будет организована концертно-развлекательная программа, творческие выставки.-0-