Мнение: единство между белорусским и российским народом служит залогом стабильности и процветания

8 октября, Жодино /Корр. БЕЛТА/. Единство между белорусским и российским народом служит залогом стабильности и процветания стран. Таким мнением с журналистами поделилась вице-президент Международной ассоциации "Породненные города", глава города Пскова Елена Полонская во время 10-й встречи городов-побратимов Беларуси и России, которая проходит сегодня в Жодино, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь и Россия - пример удачного народного единства. Мы ценим и уважаем различия, стремимся наладить крепкую связь. В обеих странах бок о бок живут люди разных национальностей, религий и культур. Патриотизм, семья, нравственность - это ценности белорусского и российского народа. Единство между нами - залог стабильности и процветания, успешного добрососедского диалога, направленного на выполнение актуальных задач", - сказала Елена Полонская. Она также отметила, что Псков и Витебск являются породненными городами на протяжении уже более 20 лет.

Тема встречи - "Побратимство как важный потенциал укрепления Союзного государства Беларуси и России и единства народов". В мероприятии принимают участие около 150 руководителей городских и районных администраций, местных властей, общественных и молодежных организаций городов-побратимов и партнеров Беларуси и России. Во время встречи будут выработаны новые шаги совместного развития в сферах экономики, промышленности, культуры, спорте и других областях.

В городе также прошел митинг, посвященный Году народного единства, а также легкоатлетический забег и автомобильный пробег "Эстафета единства". Запланировано пленарное заседание, во время которого будут обсуждаться вопросы экономики и бизнеса, поощрения взаимных инвестиций, расширения производственной кооперации, взаимодействия в социальной и культурной сферах, развития инфраструктуры в городах-побратимах.

Будет проведена работа секций по различным направлениям, среди которых - экономика и бизнес, социальная сфера, культура и образование. На них партнерские пары представят наиболее интересные и перспективные совместные проекты.

Завершит мероприятие итоговое пленарное заседание, на котором примут общую резолюцию.-0-