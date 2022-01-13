Мнение: государство делает все, чтобы люди с инвалидностью имели равные возможности

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект Основного закона сохраняет социальную направленность и, более того, развивает некоторые направления социальной политики. Например, в вопросах равных прав инвалидов. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась директор Каменецкого территориального центра социального обслуживания населения Елена Шаблинская.

Новые потребности, которые появились у людей в современном мире, нашли отражение в проекте Основного закона. "Есть ответы на вопросы: как дальше мы будем жить и работать, каким будет уровень социальной защиты и поддержки и как будет развиваться наше государство, - отметила Елена Шаблинская. - Обновленная Конституция будет затрагивать интересы каждого гражданина. Но не только государство должно создавать все благоприятные условия для нашей жизни, постараться должен каждый из нас".

Как для любого гражданина, для нее важно, что Основной закон сохранит социальную направленность, гарантируя каждому человеку возможность получить образование и бесплатное медицинское обслуживание.

"Как работнику сферы социального обслуживания, для меня важно, что в проекте Конституции уделено внимание наиболее уязвимым, нуждающимся в поддержке и особой заботе слоям населения, в том числе инвалидам. Гарантируется право на социальное обеспечение в старости, в случае болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и в других. В статью 47 внесено дополнение: "Инвалидам обеспечиваются равные возможности для осуществления прав и свобод человека и гражданина. Государством реализуется политика социальной интеграции инвалидов, создания доступной среды и улучшения качества их жизни, поддержки семей с инвалидами". Это еще раз говорит о том, что государство делает все, чтобы люди с инвалидностью имели равные возможности", - обратила внимание Елена Шаблинская.

Отметила она и статью 45, посвященную охране здоровья, обеспечению бесплатного лечения, гарантии доступного медицинского обслуживания всем гражданам. В проекте появились дополнения о том, что граждане обязаны принимать меры по сохранению и укреплению собственного здоровья. Поддержала руководитель ТЦСОНа и тему сохранения исторической памяти, а также наделение новым статусом и полномочиями Всебелорусское народное собрание.

"Особое внимание привлекает статья 32, в которой определено, что брак - это союз женщины и мужчины. В этой же статье отражены права и обязанности родителей, которые в том числе должны готовить детей к общественно полезному труду, прививать культуру и уважение к законам, историческим и национальным традициям Беларуси", - добавила Елена Шаблинская.

Она уверена, что референдум отразит мнение белорусского народа. "Это реальная возможность для всех белорусов повлиять на будущее своей страны, свою жизнь. И каждый гражданин обязательно должен воспользоваться этим правом", - заключила она.-0-