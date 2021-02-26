Мнение: интеллектуальные игры позволяют юным белорусам лучше узнать историю страны

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская республиканская пионерская организация дала старт Году народного единства мероприятием "Пионерский квиз", сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Центрального Совета БРПО Юлия Шинкоренко.

"В Минской городской ратуше состоялся финал республиканской интеллектуально-развлекательной игры "Пионерский квиз". Он объединил более 80 пионеров и октябрят со всей страны. Игра прошла под общей тематикой "Мы белорусы - единый народ", - рассказала Юлия Шинкоренко.

Квиз состоял из шести блоков и риск-тура. "Участники проверили свои знания национальной кухни, истории и культурных особенностей нашей Родины. Во многом именно интеллектуальные игры позволяют расширить кругозор юных белорусов, помогают лучше узнать героев современности и легендарных людей прошлого", - отметила зампредседателя ЦС БРПО.

Фото БРПО

Победителями игры стали команды "Семеновцы" средней школы №17 Бобруйска (возрастная категория 9-10 лет) и "Лидеры" Мальковичской средней школы Ганцевичского района (возрастная категория 10-13 лет).

В завершении для школьников организовали обзорную экскурсию "Минская ратуша - история и современность", где они познакомились с основными этапами становления и развития Минска с ХI века и до наших дней.

Мероприятие прошло с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Все участники были обеспечены масками и антисептическими средствами.-0-