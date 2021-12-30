Мнение: изменения и дополнения в Конституцию - это усиление народовластия через ВНС

30 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Изменения и дополнения в Конституцию - это усиление народовластия через ВНС. Такое мнение высказала на заседании координационного совета общественных объединений и политических партий Витебской области председатель Белорусского общественного объединения ветеранов г.Витебска Лариса Оленская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Изменения и дополнения в Конституцию - шаг в сторону преобразований, распределения обязанностей между политическими институтами, в частности усиления народовластия через введение такой конституционной нормы, как Всебелорусское народное собрание, и сохранения социальных гарантий для граждан. Проект Конституции - это прежде всего большая работа конституционной комиссии, прошедшее в городах и районах обсуждение вносимых изменений и дополнений в Конституцию, в том числе в трудовых коллективах и общественных организациях", - сказала Лариса Оленская.

Она добавила, что для старшего поколения, равно как и для подрастающего, важны патриотизм, уважительное отношение к героическому прошлому, сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне - понятия, отразившиеся в обновленной Конституции. "Чтобы достичь результата, необходимо еще принятие дополнительных нормативных актов, законов, которые подтвердят эти изменения и дополнения, а также проведение различных мероприятий. И тогда та большая работа, которая проводится в каждом населенном пункте, будет иметь поступательное развитие", - поделилась мнением руководитель витебской ветеранской организации.-0-