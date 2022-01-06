Мнение: изменения в Конституцию обеспечат большее участие регионов в принятии стратегических решений

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в Конституцию обеспечат большее участие представителей регионов в принятии стратегических решений. Такое мнение было озвучено во время встречи председателя Витебского областного объединения профсоюзов Юрия Деркача с работниками Оршанского завода приборов автоматического контроля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

За последние годы на этом предприятии была проведена большая работа по совершенствованию производства. После поручения главы государства по комплексному развитию Оршанского района, а также включения завода в состав "БелАЗ-Холдинга" объем его производства значительно вырос, были решены проблемы со сбытом. Предприятие уже освоило выпуск типовых модельных станций обезжелезивания воды, теперь реализует инновационный проект по организации кольцераскатного производства и выпуска ободьев карьерных самосвалов грузоподъемностью 130-450 т. Это дало возможность поднять заработную плату более чем в два с половиной раза и соответственно привлечь высококвалифицированных специалистов.

"Развитие промышленности, производства в районных центрах имеет колоссальное значение. Это достойная заработная плата, рабочие места для людей. Без этого невозможно представить развитие регионов, а значит и страны в целом, - отметил Юрий Деркач. - И очень важно, что в обновленном проекте Конституции внесены нормы, которые обеспечат участие представителей всех регионов в высшем представительном органе - Всебелорусском народном собрании. Это даст возможность учитывать мнение и интересы всех слоев населения при принятии стратегических решений по развитию страны, оперативно доносить проблемные вопросы и коллегиально вырабатывать меры по их решению. Поскольку ВНС делегированы серьезные функции, касающиеся определения направлений экономического, социального развития страны и ряда других вопросов".-0-