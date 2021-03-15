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15 марта 2021, 22:24

Мнение: каждый школьник должен понимать, что быть гражданином - ответственность перед самим собой

Фото из архива
Фото из архива

15 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Каждый школьник должен понимать: быть гражданином Республики Беларусь - ответственность перед самим собой. Таким мнение поделился с корреспондентом БЕЛТА первый секретарь Гомельской областной организации Коммунистической партии Беларуси Дмитрий Мурашко.

 

Цикл мероприятий "Главный Закон страны", приуроченных ко Дню Конституции Республики Беларусь, прошел в школах Гомеля. "День Конституции Республики Беларусь - не просто праздничная дата в государственном календаре, это день второго рождения белорусского народа, настоящий праздник достоинства и независимости. Конституция - основной Закон нашего государства. На ее основе формируется вся система законодательства, в ней определяется компетенция государственных органов. Это должны понимать все граждане уже со школьной скамьи", - рассказал Дмитрий Мурашко.

 

Особое внимание в этот день было уделено 14-летним ребятам. К примеру, учащимся средней школы №31 областного центра в торжественной обстановке вручили подарочные издания Президента Республики Беларусь "Я - гражданин Республики Беларусь".

 

В гости к школьникам пришли и члены Республиканского Совета общественного объединения "Белорусский союз офицеров", Коммунистической партии Беларуси. Они поговорили с ребятами о фундаментальных вещах на простом и понятном языке. "В беседе мы напомнили молодым людям о роли Конституции как главного закона государства. Отметили, что быть гражданином Беларуси - это высокая честь и ответственность перед самим собой и обществом. Мы пожелали ребятам достойно нести звание гражданина Беларуси, честно выполнять свои гражданские обязанности", - резюмировал Дмитрий Мурашко.-0-

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