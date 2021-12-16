Мнение: коллективы и молодежь были положительно настроены в отношении соцопроса "Беларусь. Мнение о будущем"

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трудовые коллективы и учащаяся молодежь были настроены положительно по отношению к социологическому исследованию "Беларусь. Мнение о будущем", заявила журналистам волонтер рабочей группы проведения социсследования Анжелика Решенок, передает корреспондент БЕЛТА.

"Посещали предприятия, учебные учреждения. Хочу отметить, что коллективы и учащаяся молодежь были настроены положительно к этому опросу. Видимо, назрела необходимость в этом опросе. Люди реагировали позитивно. Многие даже после опроса подходили, чтобы уточнить, когда будут известны результаты, насколько они будут обнародованы", - рассказала Анжелика Решенок.

В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологическим консорциумом ГНУ "Институт социологии НАН Беларуси" совместно с Аналитическим центром EcooM проведено масштабное социологическое исследование "Беларусь. Мнение о будущем". В опросе приняли участие 10 217 респондентов. Генеральная совокупность - экономически занятое население. Выборка многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.

"Я представляю Центр социально-гуманитарных исследований БГЭУ, который имел честь участвовать в этом исследовании, особенно мы активно принимали участие на этапе разработки методологии, - отметила заведующая кафедрой экономической социологии и психологии предпринимательской деятельности БГЭУ, кандидат социологических наук Ирина Лашук. - Целью данного исследования было изучение населения, занятого в экономике. И делали мы это осознанно, грамотно, научно обоснованно. По последним данным Национального статистического комитета, численность такого населения в нашей стране составляет 4 319 600 человек. Это население, которое является генеральной совокупностью этого исследования. Дополнительно скажу, что эта группа составляет 81% от всего трудоспособного населения и 76% от всех трудовых ресурсов Беларуси. Поэтому важно понимать, что выводы исследования распространяются не на все взрослое население, а только на эту группу населения, занятого в экономике".

Следует отметить высокий интерес граждан к анкетированию, большинство из которых положительно восприняли интерес социологов к их позиции и оценкам. Опрос воспринят как возможность донести свое мнение о текущих процессах, волнующих проблемах и будущем страны. Граждане высказывали пожелания о более частом проведении подобных социологических исследований. В живом обсуждении с интервьюерами респонденты поднимали вопросы обеспечения водоснабжением, строительства объектов социальной и досуговой инфраструктуры, качества и доступности медицинского обслуживания и другие. Все поступившие замечания услышаны и поставлены на контроль местной исполнительной властью.-0-