Мнение: люди идут голосовать осознанно

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди идут голосовать по вопросу референдума осознанно. Такое мнение высказала наблюдатель из Витебска Светлана Савицкая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

По словам наблюдателя, второй день на участке №53, который работает на базе филиала "Витебские тепловые сети" РУП "Витебскэнерго", отмечается высокая активность. Приходит молодежь, люди старшего возраста, много семей с детьми, отмечает Светлана Савицкая. Атмосферу на участке она охарактеризовала как спокойную.

"На мой взгляд, люди идут голосовать осознанно. Они владеют информацией и понимают, что сегодня необходимо провести референдум. Накануне досрочного голосования во многих трудовых коллективах прошли диалоговые площадки и дни информирования по обсуждению проекта Конституции, - говорит наблюдатель. - Да, есть страны, которые столетиями не меняют Конституцию, а есть те, которые два раза в год вносят изменения. Это абсолютно нормально - каждая страна сама определяет необходимость внесения изменений в Основной закон и люди это нормально воспринимают".-0-