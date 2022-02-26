Мнение: Лукашенко в 90-х лучше всех уловил чаяния народа

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный депутат на то время, а ныне Президент Беларуси Александр Лукашенко в 90-х годах лучше всех уловил чаяния народа, заявил помощник народного депутата (1991-1994), помощник Президента (1994-1996) Владимир Коноплев в фильме "С чего начинается Родина" в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Он (Александр Лукашенко. - Прим.БЕЛТА), наверное, лучше всех уловил чаяния, то, что необходимо было народу на то время. Инфляция была такой, что утром за рубль можно было, условно говоря, купить буханку хлеба, а вечером и горбушку не купишь. Как только люди слышали, что приезжает в данный регион кандидат в Президенты Лукашенко, на него шли, иногда даже до зала не доходили, а на улице начинались встречи", - сказал Владимир Коноплев.-0-