Мнение: молодежь заинтересована быть причастной к историческому моменту

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь заинтересована быть причастной к историческому моменту. Об этом заявил в эфире телеканала СТВ первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов, сообщает БЕЛТА.

"Напомню, о чем говорил глава государства на прошлой неделе, открывая бал во Дворце Независимости. Он сказал достаточно важную вещь о том, что для молодежи наша страна - это щит, который их может защитить. Но это и щит, который они должны с достоинством нести, - сказал Александр Лукьянов. - И мы видим у молодежи заинтересованность в причастности к важнейшему историческому моменту - формированию как раз таки этого щита".

Председатель правления белорусского общества "Знание" Вадим Гигин отметил, что во время обсуждения изменений в Конституцию в коллективах молодежь - самая активная. "Еще не была опубликована Конституция, а они называют конкретную статью и формулировку. Я так наизусть не знаю, а это ребята 20-25 лет и они интересуются. Потому что это их будущее", - добавил он.

Как сообщалось, сегодня обнародован проект изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь для всенародного обсуждения.-0-