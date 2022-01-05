Мнение о проекте Конституции: обновления нацелены на сохранение мира и стабильности

5 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Обновления Основного закона нацелены на сохранение и поддержание мира и стабильности, совершенствование социальных гарантий и возможностей для развития граждан. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась первый секретарь обкома БРСМ Вероника Гудкова.

По словам Вероники Гудковой, за четверть века динамичного развития Беларуси на основе действующей Конституции удалось построить основы государства, заложить фундамент для дальнейшего развития независимой Беларуси. "И пришло время идти дальше. В Конституции должны найти отражение те запросы, которые назрели в обществе. Именно поэтому на Всебелорусском народном собрании было принято решение о необходимости реформирования Основного закона страны. В обсуждении изменений приняли участие очень много людей. По итогу было видно, что самое важное для людей - независимость нашего государства, сохранение и поддержание мира и стабильности. Это также совершенствование социальных гарантий и возможностей для развития человека. Поэтому проект закона нацелен на то, чтобы обеспечить все эти запросы", - рассказала она.

Подготовленный проект Конституции вынесен на народное обсуждение. После этого на референдуме граждане примут окончательное решение по его содержанию.

Белорусский республиканский союз молодежи начал серию открытых диалогов "Сила закона", направленных на широкое обсуждение молодежью проекта изменений и дополнений Конституции. Такие площадки будут открыты по всей стране, во всех районах, первичных организаций.

В Гомеле диалоговая площадка пройдет 12 января. "Главная цель - услышать молодежь, ее мнение. Так как независимая и суверенная Беларусь строится для нас - для молодых. Свои предложения по проекту изменений и дополнений Конституции Беларуси любой гражданин может внести через онлайн-приемную БРСМ. Эти предложения будут аккумулироваться и направляться в Национальный центр правовой информации", - заключила Вероника Гудкова.-0-