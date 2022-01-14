Мнение: обновленная Конституция сохранит направленность на создание сильного государства во благо народа

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленная Конституция сохранит направленность на создание сильного государства во благо белорусского народа. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА председатель первичной профсоюзной организации РУП "Белпочта" Анжелика Дробова.

"В жизни государства Конституция играет особую роль. Ее изменение - знаковое историческое событие для каждого жителя страны", - считает глава профорганизации. Дискуссионные площадки, собрания, на которых обсуждается проект изменений и дополнений в Конституцию, активно проходят во многих профсоюзных группах и организациях системы РУП "Белпочта". Работники предприятия с большой ответственностью подходят к обсуждению изменений Основного закона, понимая, что создается основа дальнейшего развития Беларуси, подчеркнула она.

Анжелика Дробова также сообщила, что за первые 10 дней января собрания прошли в 286 структурных подразделениях, в работе диалоговых площадок приняли участие более 900 работников "Белпочты".

"Время идет, общество меняется, Конституции тоже пришло время измениться, но сохранить свою направленность на создание сильного государства во благо белорусского народа и общества в целом. Всего из 147 статей действующей Конституции изменению и дополнению подверглись преамбула и 80 статей, более 160 нормативных положений. Обновленная Конституция в качестве неизменного приоритета государственной политики закрепляет социальное государство, которое гарантирует своим гражданам определенный уровень благосостояния. Затронуты такие сферы, как гарантии для молодежи, людей с ограниченными возможностями, защита традиционных семейных ценностей, сохранение исторической памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Новшества также коснутся перераспределения полномочий государственного устройства. Определен статус Всебелорусского народного собрания как конституционно-правового органа. Все это способствует сохранению единства белорусского народа, и долг каждого из нас - подойти к этому вопросу активно и ответственно", - считает председатель первичной профсоюзной организации.

Анжелика Дробова также отметила, что для многотысячного коллектива "Белпочты" важно, что Конституция с принятием изменений и дополнений сохранит социальную направленность. "Представители белорусской почты выражают уверенность, что все конструктивные предложения будут обязательно учтены в обновленном Основном законе", - подчеркнула руководитель профорганизации.-0-