Мнение: общественность ЕС должна высказать свое возмущение действиями польской стороны на границе

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21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская общественность не должна молчать, а высказать свое возмущение действиями польской стороны на границе, заявила корреспонденту БЕЛТА председатель первичной профсоюзной организации Секретариата Совета Республики Ольга Иващенко. "Невозможно оставаться равнодушным, видя, что происходит на белорусско-польской границе. Первичная профсоюзная организация Секретариата Совета Республики уже выделила средства для оказания помощи беженцам. Мы возмущены фактом применения водометов против людей, в числе которых много детей. Это беспрецедентный случай, который должен подлежать всесторонней правовой оценке на предмет признания его преступлением против безопасности человечества. Людей очень жалко. Происходит настоящий геноцид", - сказала она. По словам Ольги Иващенко, эта ситуация еще раз показала - кто есть кто. "Хочется призвать европейскую общественность не молчать, а высказать свое искреннее возмущение действиями польской стороны. Необходимо всем здравомыслящим сплотиться и сделать все возможное для спасения жизни людей, оказавшихся в этой страшной ситуации", - отметила председатель профсоюзной первички верхней палаты парламента. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!