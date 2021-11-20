Мнение: Польша относит беженцев из стран Ближнего Востока к людям второго сорта

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские власти относят беженцев из стран Ближнего Востока к людям второго сорта, недостойным иметь никаких прав. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявила член Совета Республики Татьяна Абель.

"Тема беженцев сегодня как никогда актуальна. Человеческая жизнь всегда была и остается величайшей ценностью. И когда в центре цивилизованной Европы мы видим полное попрание прав человека со стороны польских властей, невольно задумываемся, к чему же идет современный мир. Еще вчера Запад, многоголосием говоря о правах человека, ввел и продолжает вводить новые санкционные меры в отношении Беларуси. Только мы, белорусы, как никто знаем цену свободы и мирной жизни, уважаем и ценим человеческие права. Мы умеем сострадать и не можем себе позволить оставить в беде тех, кто потерял самое дорогое - свой дом, свою Родину…", - сказала сенатор.

По ее словам, в Беларуси не делят людей по национальности, полу или возрасту. "Мы всегда готовы помочь каждому, о чем свидетельствуют тонны гуманитарных грузов, направленных к белорусско-польской границе. А вот польские власти, видимо, отнесли беженцев из стран Ближнего Востока к людям второго сорта, недостойным иметь никаких прав. Думаю, сегодня каждый белорус уповает на здравый смысл Запада, который в мирном диалоге с нами как можно скорее найдет выход из сложившейся ситуации", - подчеркнула Татьяна Абель.-0-