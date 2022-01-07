Мнение: прибытие миротворцев ОДКБ придало казахским силовикам силы

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прибытие миротворцев ОДКБ придало казахским силовикам силы, заявил блогер Анатолий Шарий в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Надо уточнить, что контингент не вмешивается в бои, подавлять мятеж будут сами казахи, а силы ОДКБ прикрывают тылы, защищают некоторые объекты, например, аэропорт. Но сама новость о прибытии этих военнослужащих уже дала казахским силовикам силы, и сейчас они дают серьезный отпор", - сказал Анатолий Шарий.

Он заметил, что силовики "дают отпор не просто какой-то толпе с булыжниками, а господам, которые за это время украли столько оружия".-0-