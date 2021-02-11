Мнение: равный диалог с молодежью способствует реализации ее инициатив

11 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Равный диалог способствует реализации молодежных инициатив. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала студентка факультета психологии Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Вероника Басинская, комментируя доклад Президента на Всебелорусском народном собрании.

Александр Лукашенко отметил, что с молодыми людьми необходимо разговаривать как с равными себе. Тогда они будут это воспринимать.

"Молодежь сегодня уже не столько будущее, сколько настоящее страны. Подчеркну, что к нам относятся как к равным, слышат, учитывают наше мнение. В ГрГУ им. Янки Купалы, например, налажен диалог между студентами, преподавателями, руководством вуза. Встречи, на которых можно обсудить волнующие студентов вопросы, предложить какие-то инициативы, становятся первым шагом на пути к решению проблем или реализации новых задумок", - отметила Вероника Басинская. Она подчеркнула, что хорошим примером взаимодействия, продвижения идей стали диалоговые площадки. Но ко всем изменениям, по ее словам, необходимо подходить взвешенно и ответственно.

"Очень важно, что неизменно главным ориентиром остаются люди, социально ориентированное государство. Для молодежи также созданы условия для развития, реализации как личностной, так и профессиональной. Правда, и мы сами должны быть мотивированы на результат", - заметила студентка. По ее словам, стоит помнить, что успех в любой сфере - это, прежде всего, итог усилий в учебе, труда, работы над собой.-0-