Мнение: такое важное событие, как референдум, невозможно игнорировать

25 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Референдум по вопросу изменений и дополнений в Конституцию - важное событие, которое невозможно проигнорировать. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА главный специалист Московского районного комитета ОО "БРСМ" Полина Белошицкая.

Полина зарегистрирована в качестве наблюдателя от союза молодежи на участке для голосования №1 по ул.Краснознаменной, 5, в Бресте. Она планирует проголосовать досрочно. "Я гражданин Беларуси и тоже хочу высказать свою позицию по изменениям в Конституцию. Такое важное событие в стране невозможно игнорировать. Наоборот, хочется поучаствовать в этом мероприятии. Поэтому считаю, что обязана пойти проголосовать", - поделилась девушка.

Из поправок в проект обновленной Конституции самой яркой она назвала необходимость сохранения исторической памяти. "Потому что мои деды воевали в Великую Отечественную, а с каждым годом эти события все-таки отдаляются от нас. Я бы хотела, чтобы мои дети, внуки об этом тоже знали и помнили. Это важно для страны и для нас как нации", - подчеркнула Полина Белошицкая.

По ее наблюдениям, во время досрочного голосования активность на участке отмечается во второй половине дня. Как правило, с утра приходят люди постарше, вечером - молодежь, семьи с детьми.

Такую же закономерность на своем участке №10 по ул. Лейтенанта Рябцева в Бресте отметила и главный специалист Ленинского райкома БРСМ Софья Хомич. Как и ее коллега, в роли наблюдателя она пробует себя впервые. Помимо нее за ходом голосования на участке наблюдают представители других общественных объединений, трудовых коллективов, избирателей. "В целом, я бы сказала, царит спокойная, дружеская атмосфера. Члены участковой комиссии встречают голосующих с хорошим настроением, приветливыми улыбками", - поделилась молодой наблюдатель.

Сегодня она также планирует досрочно проголосовать по вопросу референдума. "Конституция не зря называется Основным законом. Она определяет наше дальнейшее развитие - страны, общества. Принять участие в голосовании - наш гражданский долг. Чтобы не только нам было хорошо жить в этой стране, но и нашим детям, внукам", - подчеркнула Софья Хомич.

Педагог-организатор средней школы №21 Бреста Марина Савельева зарегистрирована в качестве наблюдателя от БРСМ на участке для голосования №77 в новом микрорайоне по ул. генерала Благовещенского. По ее наблюдениям, в среднем за день на участок приходит 100-120 человек. Сама она уже проголосовала досрочно. "Если люди хотят изменений, они проголосуют, выскажут свое мнение. Во всяком случае, проявить гражданскую позицию лучше, чем отсиживаться дома и писать комментарии", - считает наблюдатель.

На 25 февраля в территориальных и участковых комиссиях Брестской области зарегистрировано 763 наблюдателя от БРСМ.-0-