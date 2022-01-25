Мнение: у белорусов складывается целостное представление о Конституции благодаря широкому обсуждению

25 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На предстоящем референдуме белорусам предстоит сделать правильный выбор. Чем больше проходит встреч, где обсуждается проект Конституции, тем более целостное представление сложится у граждан. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА выразила начальник отдела загса Толочинского райисполкома Ирина Порепко.

"В нашем районе очень хорошо виден результат деятельности общественных приемных и рабочих групп, выезжающих в различные организации, на предприятия, в учреждения образования и здравоохранения, чтобы обсудить изменения и дополнения в Основной закон. В их состав входят специалисты, которые разъясняют гражданам, что поменяется, для чего это делается и какие права и обязанности будут иметь белорусы. Порой люди вырвут какую-то фразу из контекста, не до конца поймут ее смысл, и от этого у них появляется недопонимание и какие-то опасения, им хочется оспорить определенные моменты. Как раз для квалифицированного разъяснения и работают специалисты - юристы, представители общественных объединений, местной власти. И после беседы с ними обыватели начинают понимать и, соответственно, принимают то, что государство предлагает для улучшения нашей жизни. Чем чаще обсуждается проект Основного закона, тем более целостное представление сложится у граждан", - отметила Ирина Порепко.

Она подчеркнула, что все проекты, законы, кодексы для белорусов всегда открыты, находятся в общем доступе. И каждый желающий может в любое время ознакомиться с ними, чтобы знать о своих правах и обязанностях. В случае, когда гражданин не до конца понимает ту или иную статью, можно обратиться за разъяснением к специалисту. "Проект Конституции, в частности, печатали в нашей районной газете, и любой житель Толочинщины мог прочесть его, отметить те моменты, которые его заинтересовали, и побывать в общественной приемной, высказать свое мнение и внести предложения. Все прозрачно и доступно, поэтому я считаю, что на референдум и в нашем районе, и в стране граждане пойдут уже осведомленными и сделают осознанный выбор", - поделилась начальник загса и добавила, что любое изменение, в том числе в Основном законе, продиктовано временем и является важным шагом на пути развития суверенной Беларуси.-0-