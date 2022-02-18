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18 февраля 2022, 21:22

Мнение: у каждого из нас поистине решающий голос

Фото из архива
Фото из архива

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У каждого из нас поистине решающий голос, заявила БЕЛТА начальник Секретариата Совета Республики Татьяна Шедко.

"Долг каждого белоруса - помнить об исторической памяти. Это долг перед нашими предками. И год этот недаром провозглашен Годом исторической памяти. Если вдуматься, огромное количество проблем Европы происходит от забвения памяти предков. Дошло до того, что победу над фашизмом кое-кто готов забрать у тех, кто воистину сломал хребет коричневому монстру. А это были Советская армия, советский народ. Когда 15 лет назад, в 2007 году, в Таллине был перенесен памятник Воину-освободителю из центра города на удаленное кладбище, не стало ли это пощечиной ветеранам Второй мировой - британцам, французам, американцам, канадцам? Но это были лишь первые ласточки", - сказала Татьяна Шедко.

По ее словам, сегодня мы переживаем особый период нашей истории. "Ее хотят у нас фактически забрать. А ведь сегодня как никогда актуальна проблема сохранения национальной идентичности. Ведь слабость народного духа не что иное, как слабость государства. А кто выиграет от этого? Это слабость для всех нас, белорусов. Можем ли мы допустить такое? Наш долг перед будущими поколениями, перед нашими детьми, внуками и правнуками - хранить нашу историю, - отметила начальник секретариата. - Историю в последние десятилетия не пытался переписать только ленивый. Но за потугами энтузиастов ясно просматриваются конкретные силы - те, кто действительно заинтересован в утрате исторической памяти народами Центральной и Восточной Европы".

В обновленной Конституции в качестве одного из основных принципов указано сохранение национальной самобытности и суверенитета, культурных и духовных традиций. "Настала пора честно ответить на вопрос: готовы ли мы раствориться в пучине глобализации и безликости? Или все-таки будем "людзьмi звацца", как много лет назад написал классик нашей литературы? Особенно важно в связи с этим укрепление единства нации. Раскол, а за ним призыв выйти на баррикады - вот что меньше всего нужно нам, белорусам. Мы должны сохранить единство во что бы то ни стало, - подчеркнула Татьяна Шедко. - Мы вспоминаем Великую Отечественную войну столь часто не просто так. Это стержень национального самосознания белорусского народа. Именно в силу пережитой исторической травмы белорусы такие, какие они есть. Та война спаяла нас в монолит. Пепел Хатыни, трагедия Брестской крепости, ужасы концлагерей и гетто, драмы угнанных на рабский труд - разве это может стать лишь просто анналами истории? И мы обязаны сохранить правду о войне. Недаром обновленная Конституция закрепляет положение, что патриотизм, сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа - долг каждого гражданина Республики Беларусь. И далеко не случайно Президент 5 января подписал закон, наконец назвавший вещи своими именами, - в период Второй мировой войны осуществлялся настоящий геноцид белорусского народа".

Начальник секретариата констатировала: пройдя через подобные испытания, мы, белорусы, не готовы забыть прошлое. "Мы не манкурты. Мы знаем и помним. Но не только памятью о трагедиях и боли жив наш народ. Мы вскормлены на древних традициях дедов и прадедов. Именно в них мы черпаем наши жизненные силы. В этом году немало юбилеев в нашей истории. От 1160-летия Полоцка - колыбели белорусской государственности - до 100-летия СССР, созданного четырьмя республиками, включая БССР. От 210-летия победы над Наполеоном и его переправы через Березину до 80-летия со дня создания Центрального штаба партизанского движения. Нам поистине есть чем гордиться. И мы это знаем и помним. Это и есть сущность исторической памяти нашего народа, - сказала она. - Сегодня перед нами стоит серьезная задача - проголосовать на референдуме. У каждого из нас поистине решающий голос. Так давайте же решим будущее нашей страны при помощи этого голоса. Придем на участки для голосования и отдадим наши голоса за будущее. За нас это не сделает никто. Будущее - в наших руках", - призвала Татьяна Шедко.-0-

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