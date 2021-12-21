Мнение: в глуши польских лесов, подальше от глаз журналистов творятся настоящие ужасы

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские военнослужащие без зазрения совести, действуя совершенно безнаказанно, убивают людей. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Совета Республики Феликс Яшков.

"Слова польского военнослужащего Эмиля Чечко, сказанные им во время интервью телеканалу "Беларусь 1", вызывают шок. То, что творили польские службы в отношении беженцев вблизи белорусского пункта пропуска "Брузги", оказывается, "цветочки". Настоящие ужасы творятся в глуши польских лесов, подальше от глаз журналистов. Польские военнослужащие без зазрения совести, действуя совершенно безнаказанно, в прямом смысле слова убивают людей. Дезертирство из польской армии Эмиля Чечко объяснимо. Смотреть на происходящее и невольно, в силу получаемых приказов, участвовать в преступной деятельности человеку, у которого есть чувство сострадания, чувство гуманизма, нельзя. Надо быть черствым, бездушным, жестоким и безразличным, абсолютно аморальным, чтобы убить беззащитного человека. Те польские военные, кто так поступают, недостойны называться людьми", - сказал сенатор.

По его словам, Польша действует неконструктивно, отрицая очевидное. "Слова своего военнослужащего называет "полной ерундой", утверждая, что им манипулируют белорусские СМИ, пытается представить его в невыгодном свете. Но не доверять словам польского военнослужащего нет оснований. Очевидно, что просто так человек не будет бежать из своей страны и просить политического убежища в соседней. На такие решительные действия человека могут подвигнуть только веские причины, которые у Эмиля Чечко действительно есть. Оперативный командующий видами польских вооруженных сил генерал Томаш Петровский заявил, что вооруженные силы Польши будут добиваться, чтобы Чечко понес ответственность за дезертирство. История дает нам представление о методах расправы, характерных для польской власти. Нет сомнений, что, попади Эмиль Чечко в руки "польского правосудия", он ощутит на себе в полной мере его изощренность", - отметил Феликс Яшков.

Сенатор подчеркнул, что военное командование Польши запаниковало. "Они уже не знают, как действовать. В начале напряженной ситуации они отмалчивались, а теперь перешли на агрессивные обвинения, видимо, полагая, что в сложившейся ситуации лучшая защита - это нападение. Может быть, Польше уже пора подумать над тем, как она выглядит со стороны?" - задается вопросом Феликс Яшков. -0-