Мнение: в основе принятия решений Западом лежит приверженность двойным стандартам

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приверженность двойным стандартам лежит в основе принятия решений западным истеблишментом, заявила корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики Тамара Шатликова.

"В СМИ появилась информация о том, что польский полицейский патруль не пропустил в пограничную зону гуманитарный конвой для беженцев, организованный польскими общественными деятелями совместно с депутатами Европарламента. Это в очередной раз свидетельствует об отсутствии единства у западных политиков по поводу решения миграционного кризиса. Правительство Польши в очередной раз своими действиями подтверждает, что разговоры о приверженности принципам верховенства закона - это лишь прикрытие для решения своих внутриполитических задач, - сказала сенатор. - Не в первый раз Евросоюз осуждает действия польской стороны. Как заявила французский депутат Европарламента Фабьен Келлер: "То, что польское правительство не соблюдает принципы верховенства закона, известно давно, но то, что происходит, еще хуже". Стоит также вспомнить и о том, что в конце октября этого года высшая судебная инстанция Евросоюза признала несоответствие судебной системы Польши принятым в ЕС стандартам и постановила штрафовать ее до тех пор, пока не будет восстановлена независимость судебной системы".

При этом, подчеркнула Тамара Шатликова, Польша считает себя вправе учить Беларусь верховенству закона. "И в этом нет ничего удивительного - приверженность двойным стандартам лежит в основе принятия решений западным истеблишментом, в том числе и по миграционному кризису. И вместо выработки совместного системного решения - вновь политические лозунги", - отметила она.-0-