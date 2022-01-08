Мнение: в проекте Конституции заложен фундамент гражданско-правовой базы знаний для молодежи

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Будущее Беларуси за грамотными людьми, патриотами, поэтому важно, что в проекте Конституции предусмотрено патриотическое и идеологическое воспитание молодежи, сохранение преемственности поколений. Таким мнением поделился юрисконсульт Белыничского дома-интерната Евгений Шутович при обсуждении проекта Конституции в Белыничском доме-интернате, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве турда и социальной защиты.

"Для меня важно, что в новом проекте Конституции предусмотрено патриотическое и идеологическое воспитание молодежи, сохранение преемственности поколений, - отметил Евгений Шутович. - Считаю, что выбор каждого человека должен быть осознанным. В новом проекте Конституции заложена обязанность государства в формировании фундаментальной гражданско-правовой базы знаний, которая необходима для подрастающего поколения. Эти знания будут помогать гражданину в принятии решений, формировать жизненную позицию гражданина и патриота. Такой фундамент знаний должен включать в себя историческое прошлое нашей страны, культурное наследие, память о героических подвигах прошлого и настоящего белорусского народа".

Оксана Баранчук, которая руководит одним из кружков в доме-интернате, также отметила после ознакомления с проектом, что он сохранил все лучшее от ныне действующей Конституции.

"Хорошо то, что на законодательном уровне закреплена обязанность каждого белоруса беречь историко-культурное, духовное наследие и другие национальные ценности. На мой взгляд, каждый должен быть патриотом своей страны и стремиться сохранить историческую память", - сказала она. Оксана Баранчук уверена, что внесенные изменения будут содействовать укреплению и развитию государства.-0-