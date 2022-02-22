Мнение: важно, чтобы избирательный процесс проходил открыто и честно, без споров и провокаций

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно, чтобы избирательный процесс проходил открыто и честно, без споров и провокаций. Такое мнение высказала наблюдатель участка для голосования №2 Новобелицкого района Гомеля Ирина Голубцова, сообщает БЕЛТА.

"Так сложилось, что в роли наблюдателя выступаю долгие годы. Наблюдала за прозрачностью проведения избирательных кампаний разного уровня практически от первых выборов Президента в независимой и суверенной Беларуси до избрания парламента и депутатов местных советов. Считаю, что это мой гражданский долг и моя личная позиция "почему не я?", поэтому беру на себя такую общественную нагрузку", - поделилась Ирина Голубцова, которая является председателем совета первичной ветеранской организации СОШ №31.

Наблюдатель отметила, что во время проведения конституционного референдума собирается дежурить на участке для голосования каждый день. "Для меня важно, чтобы избирательный процесс проходил открыто и честно, без споров и провокаций. Я давно работаю в школе, за плечами уже 35 лет педагогического стажа. Воспитываю молодое поколение в духе патриотизма и любви к родной земле и сама подаю пример школьникам. Для меня Беларусь - мое государство и моя Родина!" - сказала Ирина Голубцова.-0-