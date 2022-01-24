Мнение: внесение изменений в Конституцию - важный вклад в будущее страны

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внесение изменений в Конституцию - важный вклад в будущее страны, заявил журналистам начальник управления образования, науки и культуры Администрации Президента Александр Конойко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка для участников 57-го Звездного похода по местам боевой и трудовой славы белорусского народа проходит диалоговая площадка на тему Конституция - сила Основного закона".

"Наша молодежь прекрасно понимает, что по Основному закону им жить, учиться, работать, строить страну, создавать семьи, растить детей. Поэтому многие вопросы для них действительно актуальны", - сказал Александр Конойко.

По его словам, сегодня важно не допустить искажения нашего героического прошлого. "Тема Великой Отечественной войны - это генетический код нашего народа. И это то, что надо сохранить и передать нашим потомкам. И молодежь это прекрасно понимает", - отметил начальник управления.

Александр Конойко подчеркнул, что важно обсуждать проект Конституции в молодежной среде. "Никакой чиновник, никакой взрослый не сможет дойти до каждой молодежной аудитории. А они после наших диалоговых площадок смогут спокойно на простом молодежном языке объяснять эти нововведения. В преддверии 57-го Звездного похода - это крайне важно. Молодые педагоги поедут в регионы, где на встречах с молодежью, учащимися расскажут о важности принятия Основного закона, о его основных новеллах. Это действительно очень важно. Это вклад в будущее нашей страны", - добавил он.-0-

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