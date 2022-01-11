Мнение: выбор дальнейшего направления развития страны зависит от каждого из нас

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выбор дальнейшего направления развития страны зависит от каждого из нас. Такое мнение высказала председатель Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности Светлана Клочок на встрече с профактивом Могилевской областной организации Белхимпрофсоюза на одном из крупнейших предприятий по производству химической продукции - ОАО "Могилевхимволокно". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

"Для того, чтобы не стоять на месте и двигаться дальше, нам нужно сейчас пересмотреть многие вопросы, закрепленные в нашем законодательстве. Мы все понимаем, что Конституция - это основа законодательства Республики Беларусь, которая определяет вектор совершенствования нормативно-правовой базы для дальнейшего развития страны. Выбор правильного направления зависит только от нас, - уверена Светлана Клочок. - События, происходящие сегодня в мире, заставляют нас задуматься о том, что мы должны делать для того, чтобы сохранить все те ценности, которые отвечают интересам каждого из нас и общества в целом".

Единый день голосования, сохранение исторической памяти, защита персональных данных, конституционный статус Всебелорусского народного собрания - эти и другие новации в Основном законе обсуждались на встрече с руководителем отраслевого профсоюза.

"С учетом современных вызовов, важным решением является закрепление в Конституции экономических основ и государственного суверенитета страны. Поэтому преамбула дополнена приоритетными ценностями нашего народа - это сохранение национальной самобытности и суверенитета, культурных и духовных традиций, обеспечение мира и социальной справедливости в обществе", - отметила Светлана Клочок.

Своим мнением об изменениях в Конституции поделились и работники промышленного гиганта - ОАО "Могилевхимволокно".

"Мы живем в стране, которая всегда придерживалась миролюбивой политики. Семья, труд, мир и спокойствие - это самое главное в жизни любого человека, - отмечает кладовщик энергомеханической службы РМП Татьяна Горбачева. - Белорусы не пойдут воевать против других государств со своей территории, поэтому важно, что в Конституции предлагается закрепить положение о том, что наша страна исключает военную агрессию со своей стороны".

Слесарь-ремонтник центрального ремонтного цеха РМП Алексей Сабадишин считает важным внесение в Конституцию нормы о браке как союзе мужчины и женщины. "Сегодня со стороны Запада идет навязывание своей идеологии, разрушающей традиционный институт семьи. Для большинства белорусов это недопустимо", - добавил он.-0-