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30 декабря 2021, 15:35

Мнение: запросы на обновление Конституции свидетельствуют о развитии белорусского общества

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30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запросы на обновление Конституции свидетельствуют о развитии белорусского общества, заявила сегодня журналистам первый заместитель председателя Белорусского союза женщин Светлана Ситникова во время общественной приемной в Минской городской организации "Белая Русь", передает корреспондент БЕЛТА.

Организационные структуры Республиканского общественного объединения "Белая Русь" активно включаются в обсуждение изменений и дополнений Конституции Беларуси. Для этого сегодня активизировалась работа общественных приемных объединения. В их работе принимают активное участие ОО "Белорусский союз женщин" и ОО "Белорусское общественное объединение ветеранов".

"В проекте Конституции мы увидели новые структуры, которые появляются в государстве, и они больше всего вызывают вопросов по уточнению: что это будет, как будет организована их работа, на что это повлияет. Например, новые статьи, изложенные по Всебелорусскому народному собранию. ВНС будет состоять в том числе из представителей гражданского общества - то, что сегодня волнует наших граждан", - отметила Светлана Ситникова.

Эксперт обратила внимание, что в новой редакции закрепляется важное положение: государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. "Возможно, в этом контексте нужно говорить не только о ВОВ - самой трагической странице нашей истории, но в том числе и о тех войнах, которые проходили через Беларусь, из-за которых наш народ серьезно пострадал", - сказала она.

Как отметила первый зампредседателя, назрела необходимость в уточнении того, что граждане обязаны принимать меры по сохранению и укреплению собственного здоровья. "Мы никогда не прописывали это и не особо задумывались над тем, кто ответственен за наше здоровье. Безусловно, это обязанность каждого из нас. Поэтому такая статья уточняется в Конституции и прописан этот пункт", - констатировала она.

В проекте Основного закона появились уточнения в ст.32, где установлено, что брак - это союз женщины и мужчины. "Никаких других вариантов в нашем социально направленном государстве нет. То есть дети должны воспитываться в семье, где есть мужчина и женщина", - пояснила она.

"Раз появились в обществе трудности, противоречия, недопонимания, волнения по определенным ситуациям, это должно быть однозначно прописано в Конституции, чтобы не было разных трактовок. Поскольку потребовались уточнения некоторых формулировок, это свидетельствует о том, что общество развивается, становится более грамотным, граждане задумываются над тем, как же регулируется их собственная жизнь, работа, отдых, положение семьи, детей, отношение друг к другу, - подчеркнула Светлана Ситникова. - Сейчас диалоговые площадки стали неформальными, чему мы очень рады. Молодежь достаточно открыто высказывает свое мнение. Быть равнодушных не должно. В то же время, если что-то не устраивает, пожалуйста, высказывайтесь, только адресно и аргументировано: найдите структуру, которая может ответить на возникший вопрос, и предоставьте свои аргументы".

Единая республиканская горячая линия общественного объединения работает 30 декабря 2021 года и с 3 января 2022 года (по будням) с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефонам: 8 (017) 374-19-48, 8 (017) 392-67-32.-0-

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