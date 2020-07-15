Многие граждане пытались спровоцировать драку с милицией - Кубраков

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие граждане в Минске вечером 14 июля пытались спровоцировать драку с сотрудниками органов внутренних дел. Об этом сегодня сообщил журналистам начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник ГУВД отметил, что 14 июля "на различных интернет-ресурсах, как уже известно, появилась информация, а конкретнее, появились призывы собраться в центральной части города для проведения несанкционированного массового мероприятия".

Начиная с 19.00 в центральной части города - от площади Независимости до площади Якуба Коласа и по пр.Независимости до стелы, а также на пр.Дзержинского - начали собираться организованные группы, которые выстраивались в цепочки. "Своими действиями препятствовали движению пешеходов, а также пытались под видом пешеходов переходить пешеходные переходы, в основном нерегулируемые, препятствовать движению транспорта. Сотрудниками органов внутренних дел проводилась разъяснительная работа о нарушении действующего законодательства, а именно - закона о массовых мероприятиях, - пояснил Иван Кубраков. - С 19.00 до 00.00 в вышеуказанных местах собралось около 2 тыс. граждан". Сотрудники милиции продолжали разъяснительную работу, многие граждане, по словам начальника ГУВД, приняли это во внимание и начали расходиться.

"Однако отдельные группы начали снова выстраиваться в цепочки, собираться в организованные группы, препятствовали движению как пешеходов, так и транспорта. Становились около проезжей части, выкрикивали различные лозунги, тем самым провоцируя водителей, которые начинали сигналить", - рассказал Иван Кубраков.

Несмотря на разъяснительную работу, "многие граждане на данную работу не реагировали, пытались спровоцировать драку с сотрудниками органов внутренних дел". "Было принято решение о пресечении данных правонарушений, а также о задержании активных участников. Многие из них оказали активное неповиновение сотрудникам органов внутренних дел. Большинство из них было доставлено в территориальные подразделения ОВД", - проинформировал начальник ГУВД.

"В отношении 115 граждан, которые активно участвовали в несанкционированном массовом мероприятии, оказывали неповиновение законным требованиям сотрудников органов внутренних, в настоящее время составлены административные протоколы за нарушение закона о массовых мероприятиях, а также о неповиновение законным требованиям сотрудников органов внутренних дел. Все материалы направлены в суды города Минска. Будет даваться оценка действиям данных лиц", - сообщил Иван Кубраков.

Он добавил: вчера в интернете появлялась информация о том, что милиция задерживает прохожих. "Хочу пояснить, что сотрудниками органов внутренних дел были приняты все необходимые меры для разъяснения действующего законодательства", - дополнил Иван Кубраков. Он заметил, что 14 июля на различных интернет-ресурсах и на сайте МВД была размещена информация о том, что милицией будет дана правовая оценка призывам к несанкционированным массовым мероприятиям, а также о том, что будут приняты все меры для охраны общественного порядка.

Иван Кубраков подчеркнул: на месте сотрудники милиции разъясняли ситуацию тем, кто просто гулял. Многие относились с пониманием, но многие и возмущались, потому что из-за митинга приходилось переходить на другую сторону дороги.

"При пресечении незаконных действий граждан, собравшихся в организованные цепочки, многие из них оказывали активное неповиновение. А именно - наносили удары сотрудникам органов внутренних дел", - сообщил начальник ГУВД. По его словам, сотрудниками милиции была проявлена сдержанность.

"Кроме 115 человек, в отношении которых были составлены протоколы, нами проводятся мероприятия по установлению всех правонарушителей. Все будут привлечены к установленной законом ответственности", - отметил начальник ГУВД. Он напомнил, что УСК по Минску было возбуждено уголовное дело по ст.342 УК, а во время вчерашних событий пострадали шесть сотрудников милиции, четверо из них госпитализированы.

"В основном госпитализированы те, у кого были травмы на лице, на голове и так далее", - объяснил Иван Кубраков.

Он также рассказал, что все задержанные - граждане Беларуси. Они не только из Минска, есть иногородние. Средний возраст - от 14 до 30 лет. Среди них есть те, кто уже привлекался к административной ответственности.

Иван Кубраков заметил, что группы концентрировались в определенных местах: "Было видно, что есть модераторы, которые руководят именно этими группами. Скорее всего, через интернет. Видно, что шли призывы к определенному месту. То есть управляемость этих групп была видна". Задерживались и присоединявшиеся к группам велосипедисты, которые ехали по пешеходной зоне.

"Было видно, что эти группы и такое количество людей не просто так почитали и пришли. Это, конечно, управляемые группы, которые призывали прийти именно сюда. Как, почему - это уже будет выяснено и в ходе административного процесса, а также, в первую очередь, наверное, при расследовании уголовного дела", - заключил Иван Кубраков.-0-