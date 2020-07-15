Многие граждане пытались спровоцировать драку с милицией - Кубраков

Проект БелТА
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 15 июля 2020
Минск Малооблачно +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:17 Лукьянов: каждый белорус способен самостоятельно сделать свой выбор Общество
15:13 Ситуация с коронавирусом в России улучшается, пик пройден - Мишустин В мире
15:12 Лауреатов премии правительства в области качества наградили в Минске Экономика
15:05 "Приходилось много трудиться" - стобалльники о подготовке к ЦТ Общество
15:01 Кочанова: местные власти должны слышать людей и помогать в решении их вопросов Общество
14:59 БРСМ проведет серию открытых диалогов "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" Общество
14:54 Средств защиты от COVID-19 достаточно, вакцинация пока является перспективой - Петришенко Общество
14:48 ЕС не допустит нового глобального карантина при второй волне пандемии - Еврокомиссия В мире
14:47 В Китае наводнения затронули более 6 млн человек В мире
14:42 В Беларуси ведется системная работа по увеличению доли электротранспорта - Исаченко Экономика
14:20 В Беларуси планируют пересмотреть критерии установления инвалидности Общество
14:17 Цены на основные социально значимые товары в июне снизились - МАРТ Экономика
14:17 В Минске во время пресечения несанкционированных массовых мероприятий пострадали сотрудники ОМОНа Регионы
14:13 Многие граждане пытались спровоцировать драку с милицией - Кубраков Общество
14:12 Гранитная крошка, мед и жидкое стекло - в Витебске открылась необычная выставка Культура
14:11 Мальдивы открыли въезд для туристов со всего мира В мире
14:11 В ФПБ определились с поддержкой кандидата на президентских выборах Общество
14:08 Лукашенко о строительстве кольцевой вокруг Витебска: это надо делать, деньги мы найдем Президент
14:06 Лукашенко: мы ничем не удержим людей в Беларуси, если не будем платить нормальную зарплату Президент
13:55 Около 800 кг молочки пытались ввезти из России без сопроводительных документов Происшествия
13:51 "Это важнейшая дорога, и мы ее сделали" - Лукашенко открыл в Витебске реконструированный путепровод "Полоцкий" Президент
13:45 В Беларуси выздоровели и выписаны 56 379 пациентов с COVID-19 Общество
13:42 Белорусские шахматисты рассчитывают на выход в плей-офф Всемирной онлайн-олимпиады Спорт
13:39 Лукашенко о "Нафтане": предприятие стратегическое, никакой речи о приватизации не может быть Президент
13:34 Эксперты спрогнозировали, как изменится численность населения Земли в 2100 году В мире
13:22 ФОТОФАКТ: Софийский собор в Полоцке Культура
13:20 Доллар и российский рубль на торгах 15 июля подешевели, евро подорожал Экономика
13:17 Медучреждения будут обновляться для гибкого реагирования на ситуацию с COVID-19 - Петришенко Общество
13:10 Неизвестный сообщил о минировании площади в Могилеве, опасных предметов не обнаружено Происшествия
13:03 Белгидромет рассказал, как погода в этом году повлияла на состояние сельхозкультур Общество
Все новости
Все новости
Общество
15 июля 2020, 14:13

Многие граждане пытались спровоцировать драку с милицией - Кубраков

Фото из архива
Фото из архива

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие граждане в Минске вечером 14 июля пытались спровоцировать драку с сотрудниками органов внутренних дел. Об этом сегодня сообщил журналистам начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник ГУВД отметил, что 14 июля "на различных интернет-ресурсах, как уже известно, появилась информация, а конкретнее, появились призывы собраться в центральной части города для проведения несанкционированного массового мероприятия".

Начиная с 19.00 в центральной части города - от площади Независимости до площади Якуба Коласа и по пр.Независимости до стелы, а также на пр.Дзержинского - начали собираться организованные группы, которые выстраивались в цепочки. "Своими действиями препятствовали движению пешеходов, а также пытались под видом пешеходов переходить пешеходные переходы, в основном нерегулируемые, препятствовать движению транспорта. Сотрудниками органов внутренних дел проводилась разъяснительная работа о нарушении действующего законодательства, а именно - закона о массовых мероприятиях, - пояснил Иван Кубраков. - С 19.00 до 00.00 в вышеуказанных местах собралось около 2 тыс. граждан". Сотрудники милиции продолжали разъяснительную работу, многие граждане, по словам начальника ГУВД, приняли это во внимание и начали расходиться.

"Однако отдельные группы начали снова выстраиваться в цепочки, собираться в организованные группы, препятствовали движению как пешеходов, так и транспорта. Становились около проезжей части, выкрикивали различные лозунги, тем самым провоцируя водителей, которые начинали сигналить", - рассказал Иван Кубраков.

Несмотря на разъяснительную работу, "многие граждане на данную работу не реагировали, пытались спровоцировать драку с сотрудниками органов внутренних дел". "Было принято решение о пресечении данных правонарушений, а также о задержании активных участников. Многие из них оказали активное неповиновение сотрудникам органов внутренних дел. Большинство из них было доставлено в территориальные подразделения ОВД", - проинформировал начальник ГУВД.

"В отношении 115 граждан, которые активно участвовали в несанкционированном массовом мероприятии, оказывали неповиновение законным требованиям сотрудников органов внутренних, в настоящее время составлены административные протоколы за нарушение закона о массовых мероприятиях, а также о неповиновение законным требованиям сотрудников органов внутренних дел. Все материалы направлены в суды города Минска. Будет даваться оценка действиям данных лиц", - сообщил Иван Кубраков.

Он добавил: вчера в интернете появлялась информация о том, что милиция задерживает прохожих. "Хочу пояснить, что сотрудниками органов внутренних дел были приняты все необходимые меры для разъяснения действующего законодательства", - дополнил Иван Кубраков. Он заметил, что 14 июля на различных интернет-ресурсах и на сайте МВД была размещена информация о том, что милицией будет дана правовая оценка призывам к несанкционированным массовым мероприятиям, а также о том, что будут приняты все меры для охраны общественного порядка.

Иван Кубраков подчеркнул: на месте сотрудники милиции разъясняли ситуацию тем, кто просто гулял. Многие относились с пониманием, но многие и возмущались, потому что из-за митинга приходилось переходить на другую сторону дороги.

"При пресечении незаконных действий граждан, собравшихся в организованные цепочки, многие из них оказывали активное неповиновение. А именно - наносили удары сотрудникам органов внутренних дел", - сообщил начальник ГУВД. По его словам, сотрудниками милиции была проявлена сдержанность.

"Кроме 115 человек, в отношении которых были составлены протоколы, нами проводятся мероприятия по установлению всех правонарушителей. Все будут привлечены к установленной законом ответственности", - отметил начальник ГУВД. Он напомнил, что УСК по Минску было возбуждено уголовное дело по ст.342 УК, а во время вчерашних событий пострадали шесть сотрудников милиции, четверо из них госпитализированы.

"В основном госпитализированы те, у кого были травмы на лице, на голове и так далее", - объяснил Иван Кубраков.

Он также рассказал, что все задержанные - граждане Беларуси. Они не только из Минска, есть иногородние. Средний возраст - от 14 до 30 лет. Среди них есть те, кто уже привлекался к административной ответственности.

Иван Кубраков заметил, что группы концентрировались в определенных местах: "Было видно, что есть модераторы, которые руководят именно этими группами. Скорее всего, через интернет. Видно, что шли призывы к определенному месту. То есть управляемость этих групп была видна". Задерживались и присоединявшиеся к группам велосипедисты, которые ехали по пешеходной зоне.

"Было видно, что эти группы и такое количество людей не просто так почитали и пришли. Это, конечно, управляемые группы, которые призывали прийти именно сюда. Как, почему - это уже будет выяснено и в ходе административного процесса, а также, в первую очередь, наверное, при расследовании уголовного дела", - заключил Иван Кубраков.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
МВД Минск
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Лукьянов: каждый белорус способен самостоятельно сделать свой выбор
Фото из архива "Приходилось много трудиться" - стобалльники о подготовке к ЦТ
Наталья Кочанова во время приема граждан Кочанова: местные власти должны слышать людей и помогать в решении их вопросов
Фото БРСМ БРСМ проведет серию открытых диалогов "Беларусь: вчера, сегодня, завтра"
Игорь Петришенко. Фото из архива Средств защиты от COVID-19 достаточно, вакцинация пока является перспективой - Петришенко
Фото из архива В Беларуси планируют пересмотреть критерии установления инвалидности
Главное
Александр Лукашенко во время встречи с активом Лукашенко: ключевая задача в масштабах страны - развитие регионов
"Это важнейшая дорога, и мы ее сделали" - Лукашенко открыл в Витебске реконструированный путепровод "Полоцкий"
Кочанова: местные власти должны слышать людей и помогать в решении их вопросов
Спасибо за то, что вы делаете! Специальная программа в комплексе "Минск Мир": квартиры для медиков с выгодой до 20%!
Топ-новости
Лукашенко: свою страну мы никому не отдадим и будем ее защищать
Лукашенко: мы ничем не удержим людей в Беларуси, если не будем платить нормальную зарплату
БелАЭС откроет новые возможности для развития электротранспорта - Каранкевич
Лауреатов премии правительства в области качества наградили в Минске
МВД призывает не поддаваться на провокации в соцсетях
"Приходилось много трудиться" - стобалльники о подготовке к ЦТ
Цены на основные социально значимые товары в июне снизились - МАРТ
ЕЭК подтвердила проведение Евразийского межправсовета 17 июля в Минске
До +26°С ожидается в Беларуси 16 июля
Средств защиты от COVID-19 достаточно, вакцинация пока является перспективой - Петришенко
Минздрав разработал рекомендации по проведению санэпидмероприятий во время выборов
ЕС не допустит нового глобального карантина при второй волне пандемии - Еврокомиссия
В ФПБ определились с поддержкой кандидата на президентских выборах
Профсоюзные юристы помогли работникам вернуть около Br2,5 млн
БРСМ проведет серию открытых диалогов "Беларусь: вчера, сегодня, завтра"
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.