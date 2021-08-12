Многие патриотические проекты БРСМ стали брендом суверенной Беларуси - Воронюк

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие патриотические проекты БРСМ стали брендом суверенной Беларуси, заявил первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, член Совета Республики Дмитрий Воронюк во время съезда молодежной организации. Мероприятие проходит сегодня в Минске под слоганом "Единство молодежи - сила Беларуси!", передает корреспондент БЕЛТА.

"Ведущим направлением, пронизывающим все сферы союза молодежи, было, есть и будет гражданско-патриотическое воспитание. Многие патриотические проекты БРСМ стали брендом молодой и суверенной страны. Всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси": за три года 10,5 тыс. юношей и девушек в торжественной обстановке были вручены паспорта гражданина Беларуси. Мы гордимся тем, что этот проект подержал глава государства, - обратил внимание делегатов и гостей съезда Дмитрий Воронюк. - Проект "Открытый диалог": мы провели 2,5 тыс. актуальных дискуссий на тему развития нашего независимого государства - от маленькой первички до масштабных форумов. Мы слышим каждого и знаем, что нашим юношам и девушкам не безразлично будущее белорусского государства".

Еще один знаковый проект - "Цветы Великой Победы". "Красно-зеленая лента с яблоневым цветком стала любимым и узнаваемым символом у граждан Беларуси. Показательный момент. В сложные дни августа-сентября прошлого года, когда не хватало в нужном количестве государственной символики, многие патриоты именно значком "Цветы Великой Победы" обозначали свою гражданскую позицию, ярко и образно давали понять, что остаются верны ценностям поколения победителей, - отметил первый секретарь ЦК БРСМ. - "Властелин села", "Молодежь за урожай", "Я служу!", "Летний патруль", "Зимний патруль" - всего более 15 тыс. традиционных патриотических мероприятий по всей стране".

Дмитрий Воронюк подчеркнул, что в преемственности, сохранении лучших традиций - сила молодежной организации. "Перечисленные мной успешные проекты создают ту основу, которая и обеспечивает результативность гражданско-патриотического воспитания. При этом мы только приветствуем новизну, - пояснил он. - Стоит отметить и новые проекты, которые родились и были реализованы за последние три года: республиканские "#ЗаДело!" по наведению порядка на своей малой родине, созданию креативных пространств, "Парк семейных деревьев" по посадке семьями фамильных деревьев, "Молодежная премия" - чествование лучших молодых белорусов, которые своим трудом добились успехов в культуре, науке, спорте, индустрии моды и блогосферы, эстафета "Роднае-народнае" по популяризации государственной символики, а также сотни локальных, но очень важных для регионов патриотических молодежных проектов".

В этом году Белорусский республиканский союз молодежи вышел с инициативой консолидировать усилия ведущих общественных организаций патриотический направленности по сплочению нашего общества. "И нам особенно почетно и приятно, что они и сегодня с нами в этом зале. Спасибо руководителям и активу наших партнерских организаций за поддержку и консолидацию наших общих усилий во благо родной Беларуси. Вместе мы приняли решение оказать помощь в создании информационного центра в мемориальном комплексе "Тростенец" Мы понимаем, что одна из важнейших наших общих задач - восстановить историческую правду о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Об это не раз говорил Президент. Уверен, что к этой работе готов подключиться каждый настоящий патриот", - сказал первый секретарь ЦК БРСМ.

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Съезд БРСМ проходит в формате открытого диалога и объединил 500 делегатов из всех регионов Беларуси: активистов БРСМ - представителей различных категорий молодежи - учащейся, студентов, работающей, сельской, служащей, проходящей службу в силовых структурах. В работе форума также принимает участие руководство Администрации Президента Беларуси, ряда министерств и ведомств, представители депутатского корпуса, общественных объединений патриотической направленности.-0-