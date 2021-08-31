Многие российские СМИ неверно интерпретировал высказывания Семашко о подписании союзных программ

31 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В посольстве Беларуси в России категорически опровергли ранее распространенные рядом российских СМИ сообщения со ссылкой на посла Владимира Семашко о подписании союзных программ президентами двух стран на встрече 9 сентября, сообщает БЕЛТА.

В посольстве заявили, что на встрече глав государств будут обсуждаться белорусско-российские отношения, в том числе тематика развития Союзного государства. При этом в посольстве указали, что многие российские СМИ дали искаженную информацию со ссылкой на посла.

В посольстве еще раз подчеркнули, что в выступлении посла о подписании союзных программ главами государств на встрече в Москве не было речи.-0-