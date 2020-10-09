Многие студенты медвузов нацелены на помощь врачам в борьбе с COVID-19 - Стома

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие студенты медицинских вузов, в том числе Гомельского государственного медицинского университета, нацелены на помощь врачам в борьбе с COVID-19, заявил ректор университета Игорь Стома в беседе с корреспондентом БЕЛТА.

"Студенты медвузов - взрослые мотивированные люди. Мы видим, что в этой ситуации не надо никого искусственно нацеливать, направлять. Студенты обращаются с вопросом, как могут помочь системе здравоохранения. Если молодой человек, будучи студентом, хочет помочь действующим врачам, ему не надо отказывать", - считает Игорь Стома.

Более того, ведется работа по снижению возможных рисков для студентов. В Гомельском медуниверситете, например, запущен проект по отработке навыков безопасного использования средств индивидуальной защиты. "Мы обучаем студентов, как безопасно пользоваться СИЗ, если они захотят оказать помощь в клиниках", - отметил ректор.

Касательно того, будут ли изменения в формате обучения студентов в связи с COVID-19, Игорь Стома заметил, что медицинское образование имеет особенности. "Есть специальности, которые требуют практического участия студентов в ряде мероприятий. Если бы вы попали к врачу, который весь курс обучения прошел дистанционно, вас бы это насторожило. Поэтому мы ожидаем от студентов, что они многие вещи не только будут смотреть онлайн, но и сами выполнять", - сказал ректор. Он добавил, что по этому вопросу налажено взаимодействие с Минздравом, чтобы балансировать между тем, чтобы дать молодым людям качественное медицинское образование и в то же время снизить риски для них.-0-

Стома: при соблюдении социального дистанцирования важен разумный подход "Сейчас отмечается подъем заболеваемости. Это действительно вторая волна COVID-19. Сейчас важно соблюдать рекомендации, которые дает Минздрав, в частности, социальное дистанцирование", - подчеркнул Игорь Стома.