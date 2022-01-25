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Общество
25 января 2022, 11:53

Много истории и белорусских мотивов. Беларусбанк запустил имиджевую кампанию к своему 100-летию

Несмотря на то что календарное столетие Беларусбанк отметит только 26 декабря этого года, ряд активностей уже запущен.

Еще в конце прошлого года в городах Беларуси начали появляться яркие муралы, создаваемые в рамках проекта банка "Традыцыі дзеля будучыні", в основу которого легли городские мифы. Пинск и Мозырь уже украшен ими. Еще в восьми городах муралы создадут, когда потеплеет и художники снова смогут творить.

А на этой неделе в ряде населенных пунктов страны жители уже смогут видеть бигборды банка со слоганом "100 лет. Всегда рядом. Рядом с каждым".

Этой имиджевой кампанией, героями которой стали пять разных по характеру и виду деятельности человек (от неформальной молодежи до активного предпринимателя), – рассказывает заместитель председателя правления банка Олег Козаредов, – банк хочет подчеркнуть, что во все времена он был, есть и будет народным, банком для каждого, независимо от возраста, профессии, статуса человека. Думаю, многие белорусы в этих героях узнают себя.

Важным элементом имиджевой кампании руководитель называет также зеленую волну, выполненную в фирменном цвете банка, которая словно светится, объединяя разных людей и банк.

Идея народного банка, который 100 лет рядом с каждым белорусом, продолжается и в имиджевом видеоролике.

Для его создания мы обратились к родным, по-настоящему белорусским мотивам, – уточняет Олег Козаредов. – Впечатляющие виды Беларуси, народные традиции и обряды, такие разные, но добрые, искренние люди, уважающие простые ценности, – через видеоряд и стихотворение за кадром мы постарались передать и любовь к Родине и подчеркнуть, что Беларусбанк уже 100 лет – часть жизни нескольких поколений и важная часть Беларуси.

Чтобы ощущение праздника и юбилея коснулось как можно больше людей, банк создаст особую атмосферу в своих учреждениях. Для этого в каждом областном городе и столице ведется работа над оформлением отделений в этнографической стилистике с элементами исторической тематики и национального колорита, отражающей неразрывную связь истории страны и банка.

А поскольку Беларусбанк – не только огромная история, но и технологии, за которыми будущее, в этом году учреждение откроет отделение принципиально нового формата, максимально непривычное для белорусской аудитории и укомплектованное самой современной банковской техникой.

Также на этот год банк запланировал выпуск лимитированных серий платежных карточек с дизайном, посвященным 100-летнему юбилею, и создание для клиентов интерактивной экскурсии по истории банка с применением технологии QR-кода.

Молодежь банк планирует радовать в своих социальных сетях. Маски, стикеры, розыгрыши, квесты – эти и многие другие активности помогут создать праздничное настроение для каждого подписчика.

Не будем раскрывать всех наших идей и задумок, – говорит заместитель председателя правления банка Олег Козаредов. – Хочется, чтобы многие стали приятным сюрпризом для общественности. Следите за нашими новостями, участвуйте в активностях и присоединяйтесь к празднованию векового юбилея. Такое ведь бывает только раз!

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