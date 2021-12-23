Многодетная мама: настоящая семья всегда будет крепостью и опорой человека

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Настоящая семья всегда будет крепостью и опорой человека. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась многодетная мама Наталья Измайлова из Жодино, которой сегодня торжественно вручили орден Матери во Дворце Республики.

Наталья Измайлова вместе с супругом Дмитрием воспитывают дочь и четырех сыновей: 17-летнюю Дарью, 10-летнего Артура, 8-летнего Станислава, 6-летнего Тимура и полуторагодовалого Александра. "Не мечтала о большой семье, хотела двоих детей. Если честно, даже было страшно идти за третьим. Переживала, что не справлюсь, а потом родила и осознала, что воспитывать малышей мне только в радость. В этом деле, конечно, возникают и сложности, но из любой трудной и конфликтной ситуации можно найти выход путем разговора с ребенком, выяснения, в чем таится истинная причина ссоры. Все решаемо, - поделилась женщина. - Вместе с мужем поддерживаем ребят во всех начинаниях, стремимся раскрыть их творческие, спортивные способности. Для родителей важно, чтобы дети постоянно чувствовали их любовь, заботу, знали, что настоящая семья - это их крепость и опора".

По словам многодетной мамы, своих детей она старается воспитывать человечными, добрыми, сострадательными, а также привить им понимание, что в трудные жизненные минуты они должны всегда приходить друг другу на помощь.

"Орден Матери для меня - знак внимания со стороны государства, признание, что многодетных матерей уважают, потому что порой приходится слышать: "Вы столько рожаете, чтобы вас обеспечивало государство. Нет. Любящие друг друга супруги рожают детей по другим причинам. Для мам и пап дети - это безусловное счастье даже в трудные минуты, а материальная составляющая здесь совершенно ни при чем", - подчеркнула Наталья Измайлова.

С 1996 года ордена Матери удостоены более 2 тыс. жительниц Минской области.-0-