Многодетная мама: проект Конституции создавался с заботой о каждом жителе страны

27 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Проект Конституции создавался с заботой о каждом жителе страны. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала многодетная мама, жительница агрогородка Тетерино Ирина Кулько во время голосования на референдуме.

Молодая мама пришла на участок вместе со всеми четырьмя детьми - 1,5 года младшему и 12 лет старшему. "Все поправки в Конституцию принимаем безоговорочно - видно, что документ создавался с заботой о каждом жителе нашей страны, - рассказывает Ирина Кулько. - В Основной закон внесено очень много важных моментов. Кто, если не мы, будем создавать свое будущее. Поэтому и голосуем для себя и своих детей, всей страны в целом".

Ирина Кулько - активный участник общественно-политической жизни, не пропускает ни одной электоральной кампании. "Даже когда лежала в роддоме, все равно участвовала в голосовании на президентских выборах, - улыбается молодая мама. - Вопроса идти или нет на референдум для нашей семьи не стояло, мы всегда добросовестно и ответственно относимся к участию в таких важных мероприятиях. Тем более на референдуме важен голос каждого жителя страны".

Тетеринский участок для голосования №12 большой для сельской местности - в списках числятся 417 избирателей, из них 4 впервые голосующих. Люди идут добровольно и с настроением, они полностью поддерживают проведение республиканского референдума - нет даже и тени сомнения. В первый день, конечно же, старались прийти пенсионеры. Для желающих был организован подвоз: в комиссии принимали заявки от людей, проживающих в отдаленных малых населенных пунктах. Всего к участку относятся 11 деревень.

"Я считаю, что та часть населения, которая живет на селе, совсем по-другому относится и к земле, и к нашей повседневной жизни, - сказала председатель участковой комиссии Галина Лепешкина. - Каждый местный житель держит свое хозяйство, поэтому и ближе к земле, относимся к ней с большим уважением. Не ждем ни напоминаний, ни указаний - все ответственно идем голосовать. Мы люди простые, отсюда и такое понимание: наша Беларусь - это наш долг. Например, в первый день голосования к нам пришла пенсионерка, которая, чтобы отдать свой голос на референдуме, пешком прошла 6 км. К слову, она была самой первой, кто проголосовал на нашем участке".-0-