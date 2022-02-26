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26 февраля 2022, 12:00

Многодетная мама: референдум сближает всех белорусов

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Светлана Коноваленко с приемными детьми
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26 февраля, Шклов /Корр. БЕЛТА/. Референдум сближает всех белорусов. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала жительница агрогородка Городец, многодетная мама Светлана Коноваленко во время досрочного голосования на Городецком участке №15.

"Жизнь не стоит на месте и вносит свои коррективы, - отмечает Светлана Коноваленко. - Законодательная база нашей страны также должна идти в ногу со временем: назрела необходимость изменить Основной закон, нашу Конституцию. Меня, как многодетную маму, очень волнует статья, касающаяся поддержки государством многодетных семей и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот. На сегодняшний день у нас 7 детей, оставшихся без попечения родителей, приезжают наши студены - воспитанники, которые уже выросли. Они наши частые гости".

Светлана Коноваленко пришла на голосование не одна, а вместе с тремя детьми - Дарьей, Юлией и Александром. Женщина считает, что к активной жизненной позиции обязательно нужно приучать детей. И лучше, если это будет сделано личным примером родителей. "Необходимо привлекать детей к таким значимым событиям в жизни страны, чтобы они поняли, что это очень важно, - уверена жительница Городца. - Меня радует, что референдум сближает всех белорусов в решении важного вопроса, который стоит сегодня перед нашим обществом, - внесение изменений и дополнений в Конституцию страны".

Семья Коноваленко живет в Городце уже 12 лет, для воспитания детей родителям выделен просторный коттедж. Семья постоянно получает поддержку и от государства, и от спонсоров - это вызывает с их стороны большую благодарность. За время работы приемным родителем через дом семейного типа прошли уже 22 ребенка, большинство из них вернулись в свои биологические семьи. "Мы работаем на большой плюс, на восстановление детско-родительских отношений, - подчеркивает Светлана. - Уверена, все начинается с семьи. Детей нужно воспитывать в любви к семье, к родине и окружению. Это очень важно, на этом должна выстраиваться воспитательная база".

Городецкий участок для голосования №15 расположен в местном Доме культуры, который представляет собой общественный центр. Под одной крышей здесь разместились почта, Дом быта, магазин, Дом ремесел, Дом культуры, библиотека. По словам председателя участковой комиссии по ререферендуму на участке №15 Натальи Керус, это очень удобно - место проходное, люди идут по своим делам и заодно не забывают проголосовать досрочно.

"У нас по списку 580 человек из 11 населенных пунктов, которые имеют право участвовать в этой электоральной кампании, - отмечает Наталья Керус. - Более 50% от числа всех голосующих - это люди трудоспособного возраста. Местные жители идут очень активно. Приятно, что людям небезразлично будущее страны, поэтому голосующие в течение дня подходят постоянно. Мы стараемся создать для них благоприятную и доброжелательную атмосферу".

По словам Натальи Керус, в Городце начинал свою трудовую деятельность Президент. Много объектов здесь появилось именно благодаря ему - те же школа, Дом культуры. "Городец - это не просто так, - говорит она. - Поэтому и люди более активно и ответственно иду голосовать - благодарны за поддержку главы государства. На участок приходят целыми семьями, и это очень радует".-0-

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