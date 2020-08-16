Многодетная мать: давайте сохраним мир в наших семьях

На митинге на площади Независимости
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Давайте сохраним мир в наших семьях, заявила многодетная мать во время митинга в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
"Я многодетная мать, у меня 5 детей. И я прошу вас, давайте сохраним мир в наших семьях. Все идет от семьи. Если мы будем дружны внутри семьи - у нас все будет в порядке. Я против насилия, я - за наших детей. Я как мать знаю, что такое терять ребенка, и прошу вас не допустить никаких потерь в наших семьях", - сказала многодетная мать.
Женщина подчеркнула, что она хочет мира и спокойствия в Беларуси. "Не дай вам Бог, чтобы пришла беда в ваши семьи", - отметила она.-0-